Al-Khelaifi a bugué, Monaco touche 35 millions pour Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les propos de Nasser Al-Khelaifi sur C+ Sport ont laissé croire que le Paris Saint-Germain avait signé un nouveau contrat avec Kylian Mbappé, ce qui permettait d'éviter de payer une clause à 35 millions d'euros à Monaco. Le patron du PSG s'était mal fait comprendre.

Dans l’euphorie de la prolongation du contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, et dans un français toujours un peu incertain, Nasser Al-Khelaifi a subitement fait planer un gros doute concernant le paiement d’un bonus prévu lors du transfert de l’attaquant français de l’AS Monaco au PSG en 2017. En cas de prolongation, les dirigeants parisiens avaient prévu de verser 35 millions d’euros supplémentaires au club de la Principauté, et cela semblait donc devoir être le cas. Mais au micro de la chaîne cryptée, le président du Paris Saint-Germain a provoqué un malaise en semblant annoncer qu’il ne s’agissait pas d’une prolongation de contrat, mais d’un nouveau contrat, ce qui pouvait éviter au champion de régler l’addition. « Les gens ont probablement oublié quelque chose, c’est que Kylian était free agent depuis janvier. Donc aujourd’hui, on a signé un nouveau joueur, ce n’est pas une prolongation avec un joueur », avait affirmé Nasser Al-Khelaifi. Des propos qui ont évidemment eu un certain retentissement, surtout en Principauté de Monaco et qui ont forcément donné lieu à un échange entre les deux clubs.

Al-Khelaifi s'est mal fait comprendre, le PSG lâchera 35 millions d'euros

Le quotidien sportif affirme que l’AS Monaco n’aura pas à se lancer dans une procédure compliquée, puisque le Paris Saint-Germain a bien l’intention de payer les 35 millions d’euros prévus dans le contrat signé entre les deux clubs de Ligue 1 il y a 5 ans. Le transfert de Kylian Mbappé aura donc bien coûté finalement 180 millions d’euros au PSG, l’ASM étant probablement très heureuse de cette prolongation, puisqu’en cas de départ libre au Real Madrid, Mbappé n’aurait rien rapporté à son ancien club. Nasser Al-Khelaifi s’est juste un peu emballé, comme l'explique L'Equipe, et le patron qatari voulait juste faire savoir que du côté du PSG on voyait cette prolongation de trois ans comme un nouveau départ entre le club de la capitale et celui que son patron considère, et il n’est pas le seul comme le meilleur footballeur du monde. Affaire réglée.