Affaire Neymar : La star du PSG ne dribblera pas la police !

Dans : PSG, Ligue 1.

En l'espace de huit jours, l'affaire qui oppose une jeune brésilienne à Neymar a déjà connu de nombreux rebondissements, la presse brésilienne consacrant désormais des pages entières à l'accusatrice et au supposé viol dont elle aurait été la victime à Paris en mai. Mais pour la star du Paris Saint-Germain, déjà entendue pour la diffusion de photos de la victime sur les réseaux sociaux, les choses sérieuses vont commencer. Car cette fois c'est pour répondre des accusations de viol que Neymar est attendu dans les prochains jours devant la police spécialisée dans ce genre de dossier à Sao Paulo. Une audition qui mobilise déjà de très nombreux médias locaux, lesquels ne veulent pas rater l'arrivée du footballeur.

Selon O Globo, Juliana Bussacos, chargée de l'enquête, souhaite entendre Neymar d'ici la fin de la semaine, l'hypothèse d'un témoignage écrit ayant été rejeté. Si aucune date officielle n'a été communiquée, les autorités veulent tout de même accélérer histoire de ne pas laisser le dossier s'enliser, d'autant plus que Najila Trindade, qui accuse Neymar de viol, semble très fragile psychologiquement et pourrait ne pas pouvoir tenir longtemps le rythme imposé par ce dossier. Dans le clan Neymar, on semble attendre avec impatience cette comparution, le joueur du PSG étant persuadé de pouvoir prouver son innocence.