Affaire Hamraoui ? Kimpembé écoeuré par les rumeurs

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'affaire Hamraoui est toujours en suspens et reste complexe. Alors qu'il est avéré que la joueuse entretenait une relation extra-conjugale avec Eric Abidal, la rumeur d'une relation avec Presnel Kimpembé a été relayée sur le web. Le joueur du PSG s'est fâché.

Le 4 novembre dernier, la milieu de terrain internationale Kheira Hamraoui était violemment agressée par des individus. Frappée notamment aux jambes, elle était la victime d'une attaque qui allait ébranler l'équipe féminine du PSG avant de toucher le football français en général. C'était le début d'une affaire obscure où le mobile et surtout les commanditaires potentiels de l'attaque restent inconnus. La piste de la rivalité de vestiaire a d'abord été privilégiée avec Aminata Diallo dans le rôle totalement injustifiée de la méchante avant de vite partir sur une histoire sentimentale. Depuis, il est prouvé qu'Eric Abidal entretenait une relation extra-conjugale avec celle qu'il a connu comme joueuse au FC Barcelone. Toutefois, il se pourrait que la vie sentimentale de la milieu du PSG soit plus complexe encore.

Kimpembé dément une relation avec Hamraoui

En effet, ces derniers jours, une rumeur de plus en plus insistante est apparue sur les réseaux sociaux. Elle fait état d'une relation amoureuse et elle aussi extra-conjugale entre Kheira Hamraoui et Presnel Kimpembé. Des messages vocaux circulent avec une voix qui serait celle du défenseur du PSG. Dans ces documents audio, le joueur évoquerait une relation avec Hamraoui, qu'il qualifie de femme diabolique, ainsi que d'autres histoires d'amour impliquant la joueuse avec des personnalités du football. Devant l'ampleur prise par cette histoire, Kimpembé a décidé de faire une mise au point sur Instagram.

Il dément ainsi la véracité de ces documents et charge ceux qui leur donnent une quelconque valeur. « A la suite de la récente polémique au cours de laquelle mon nom a été évoqué à tort par des personnes se qualifiant de journalistes, je tiens à affirmer que tout ce qui a pu être écrit ou dit me concernant est totalement faux. Conscient du privilège de pouvoir exercer ce métier des responsabilités d'un sportif de haut niveau, je m'efforce d'être aussi irréprochable que possible, dans ma vie privée comme dans ma vie publique », a prévenu Presnel Kimpembé en story sur Instagram.