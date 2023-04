Affaire Galtier, une terrible attaque est imminente ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Même si la tension est un peu retombée autour des accusations de racisme proférées à l'encontre de Christophe Galtier, la justice a entamé son enquête. A en croire Libération, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice pourrait devoir faire face à son ancien vestiaire où certains joueurs lui en veulent.

Apparu le regard sombre samedi soir, malgré la victoire du PSG contre Lens synonyme de probable titre à venir pour le club de la capitale, Christophe Galtier sait qu'il doit désormais vivre avec cette histoire d'email envoyé par Julien Fournier au patron d'Ineos dans lequel l'ancien directeur du football du Gym accuse le coach français d'avoir tenu des propos racistes.

On insiste rarement dessus mais la solidité mentale qu'il faut pour jouer au #PSG est quand même hors-norme, pour ne pas dire sans équivalent -club-Etat, affaires, pression médiatiques... ça explique aussi les échecs. Il faut un mental de para. #PSGRCL #parisLens #Ligue1UberEats — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) April 15, 2023

Un courrier électronique qui a valu à Christophe Galtier des centaines de messages haineux, des menaces de mort et une mise sous protection par le Paris Saint-Germain, même si l'entraîneur a décidé de porter plainte contre ceux qui continueront à le harceler. Tandis que le technicien du PSG a reçu de très nombreux soutiens d'anciens joueurs et de confrères entraîneurs, personne n'est venu étayer l'accusation de Julien Fournier. Mais à en croire Grégory Schneider, tout cela pourrait changer rapidement.

Todibo prêt à parler dans l'affaire Galtier ?

Evoquant ce dossier forcément très sensible, le journaliste de Libération explique que du côté de l'OGC Nice des voix pourraient se faire entendre afin d'apporter la contradiction à Christophe Galtier et d'apporter du poids au mail de Julien Fournier. « Le milieu bruisse d’une possible initiative collective des joueurs niçois musulmans que Galtier aurait eus dans le nez, à commencer par Jean-Clair Todibo, qui donnerait le coup de grâce à l’entraîneur parisien, indépendamment du déroulement des procédures de justice », affirme Grégory Schneider, qui ne précise cependant pas quand cette intervention pourrait intervenir. Une rumeur qui est néanmoins à prendre avec des pincettes, car forcément celui qui se lancera devra avoir des preuves faute de quoi il risque de devoir s'expliquer devant la justice. En portant plainte contre Molina et Riolo, Christophe Galtier a donné le ton, ceux qui voudront l'attaquer ont tout intérêt à avoir des arguments. Mais la police judiciaire de Nice, qui a perquisitionné vendredi dans les bureaux du Gym, aura également son mot à dire. Ce qui est donc certain, c'est que cette affaire n'en restera pas là, que des joueurs s'expriment ou pas.