Affaire Galtier : Kylian Mbappé s'en mêle !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les accusations à l'encontre de Christophe Galtier ont fait réagir le vestiaire parisien. Kylian Mbappé en tête, les joueurs ont demandé des comptes à leur propre entraineur sur cette histoire peu glorieuse qui ne concerne toutefois pas directement le PSG.

L’affaire Christophe Galtier fait du bruit dans le football français, qui n’a pas souvent à traiter de soupçons aussi graves que la tenue de propos racistes. C’est ce dont l’entraineur actuel du PSG est accusé lors de son passage à Nice, où Julien Fournier, dirigeant du Gym à l’époque, s’était plaint aux propriétaires anglais du club, d’un dérapage de la part du technicien français. Une sombre affaire qui date, mais qui est ressortie tout récemment en raison de la fuite d’un e-mail faisant état de ces accusations de la part de Julien Fournier. Si les regards se tournent vers l’OGC Nice, où une perquisition a été faite pour faire la lumière sur cette histoire, le PSG est également éclaboussé. Le club de la capitale n’y est pour rien dans cette affaire, mais cela joue bien évidemment sur la réputation et la crédibilité de son entraineur, surtout dans un club dont l’Emir du Qatar est propriétaire.

Mais il n’y a pas que chez les dirigeants parisiens que cette affaire fait parler. Dans le vestiaire du Paris SG, on se demande clairement sur quel pied danser. Les joueurs refusent de prendre la parole publiquement sur ce dossier, et c’est bien normal sachant que la justice s’en est emparée, et que les membres du club parisien n’y sont pas mêlés. Néanmoins, entre la curiosité et la volonté de faire la lumière sur leur entraineur, plusieurs joueurs du PSG ont demandé en privé des explications à leur propre entraineur.

C’est ce qu’affirme RMC, qui souligne que plusieurs cadres du vestiaire parisien ont décidé d’aller directement interroger Christophe Galtier pour connaitre la position de leur entraineur sur des sujets aussi sensibles que la religion ou le ramadan, et savoir notamment si ce qui se disait à ce sujet sur lui était vrai. La radio sportive souligne que Kylian Mbappé était de cet « échange informel » qui ne devait pas être évident, mais semblait nécessaire pour éclaircir ces suspicions.

Mbappé et les supporters surveillent le dossier

Nul doute que Christophe Galtier a réaffirmé ce qu’il a dit la semaine dernière devant la presse, à savoir qu’il avait une vision des choses très éloignée de ce dont il est accusé, et que ces propos qui lui étaient prêtés étaient tout simplement faux. Ce pour quoi il a décidé de déposer plusieurs plaintes contre ceux qui ont fait ces révélations. De quoi rassurer les joueurs du PSG et balayer le doute qui pouvait entourer l’attitude de Christophe Galtier quand il était à Nice ? Cette mise au point a en tout cas permis de répondre à une question que Kylian Mbappé se posait, et l’international français, en tant que leader sportif mais aussi emblématique du PSG, se devait de venir aux renseignements. Ne serait-ce que pour aller aussi dans le sens des supporters, qui avaient tenu à communiquer sur le sujet en stipulant que la présomption d’innocence primait, mais qu’une confirmation des accusations contre Galtier serait pour eux rédhibitoire.