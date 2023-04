Adrien Rabiot de retour au PSG, le Duc sort du silence !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec la Juventus, et après avoir été proche de signer à Manchester United, Adrien Rabiot est de nouveau évoqué comme l'un des possibles renforts du PSG lors du prochain mercato.

Lorsqu’en juillet 2019, et après de longues négociations infructueuses qui lui avaient valu d’être placardisé au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a signé librement à la Juventus, il fallait être sacrément optimiste pour croire que quatre ans plus tard, le milieu de terrain français allait être cité comme l’une des pistes de Luis Campos pour revenir dans la capitale. Entre-temps, celui que l’on surnomme Le Duc a eu des hauts et des bas avec le club italien, et l’été dernier il avait même été cité comme l’un des possibles renforts de Manchester United, avant que finalement l’opération échoue au dernier moment à l’initiative du clan Rabiot, et notamment de Véronique Rabiot, qui défend toujours aussi âprement les intérêts de son fils. Désormais dans l’ultime année de son contrat avec la Juventus, celui qui a brillé avec l’équipe de France au Qatar et est devenu un cadre des Bleus de Deschamps fait l’objet de toutes les attentions, mais il sait bien que son nom est de nouveau associé avec le PSG, même si Téléfoot affirme que les rumeurs sont à un départ de Serie A.

Rabiot est libre, place aux offres

Alors, tandis que ses rumeurs s’intensifient puisqu’il se dit que les dirigeants parisiens auraient décidé de faire ressortir l’ADN parisien dès la saison prochaine, Adrien Rabiot a profité de Téléfoot pour calme tout le monde. « Je sais que cela fait beaucoup de buzz (rire) Très sincèrement, il n’y a rien de spécial. J’entends aussi beaucoup de bruit, je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Mais je vais le redire encore une fois, je suis vraiment concentré sur cette fin de saison avec la Juventus et puis on verra par la suite dans les prochaines semaines ce qui se passe », explique le milieu de terrain de 27 ans, qui attend probablement de savoir si la Vieille Dame sera en Ligue des champions la saison prochaine. La sanction de 15 points a plombé la Juventus, mais il se dit qu’en Italie que la justice pourrait faire volte-face. De quoi forcément permettre au club turinois de marquer des points face à la concurrence parisienne. Mais ce retour de Rabiot ne provoque pas totalement l’allégresse au Parc des Princes.

Suite aux propos d’Adrien Rabiot dans l’émission dominicale de TF1, les réactions ne sont pas réellement enthousiasmantes du côté des fans du PSG. « Jamais reprendre ses ex », « Sportivement toujours l’enfant capricieux qui ne court que quand il en a envie, mais des types sont presque à genoux pour le récupérer cet été. On mérite ce qui nous arrive », « Faites revenir Fiorese dans le staff aussi tant que vous y êtes, je vais finir par détester ce club, en fait je crois que c'est ça leur objectif dégoûter les supporters pour emmener une nouvelle vague de bon toutou, si Rabiot reporte le maillot parisien ça sera plus mon maillot », les commentaires ne plaident pas en la faveur d'un retour du milieu de terrain, mais il semble probable que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ne regardent pas Twitter pour faire leur mercato.