Adieu Mbappé, le PSG va tout miser sur Neymar

Par Corentin Facy

Avec un possible départ de Kylian Mbappé durant le mercato estival, Neymar pourrait redevenir la tête de gondole du projet du PSG. Faute de garder la star française, le Qatar veut croire au miracle brésilien.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2024, Kylian Mbappé refuse de prolonger en faveur du club de la capitale française. Ce ne serait pas un problème pour Nasser Al-Khelaïfi si l’ancien attaquant de l’AS Monaco était d’accord pour partir cet été, ce qui permettrait au Paris SG de récupérer un joli chèque au passage. Mais, ce n’est pas le cas, Kylian Mbappé refusant de tourner le dos à une dernière année de contrat qui lui rapportera une fortune pour lui, avec notamment une prime de fidélité de 40 millions d'euros le 1er septembre, et permettra à son futur club de lui faire une offre colossale en 2024.

Le plan du capitaine de l’Equipe de France est limpide : rester une dernière année au PSG avant de partir libre et d’encaisser une prime à la signature dans son futur club, probablement le Real Madrid. La guerre est donc déclarée entre le clan Mbappé et le champion de France en titre, qui envisage plus que jamais l’avenir sans sa star n°1. En cas de départ du natif de Paris, un ailier de classe internationale sera recruté. Car Luis Enrique veut une équipe offensive, et l'entraîneur espagnol a assurément déjà une petite idée derrière la tête.

Neymar de retour au coeur du projet du PSG ?

Dembélé ou encore Rashford sont cités et devront épauler le futur n°9 qui sera acheté dans les prochaines semaines par Paris, qui cible Kolo-Muani, Vlahovic, Kane ou encore Osimhen. Au-delà des renforts à venir, un homme pourrait se retrouver renforcé par le potentiel départ de Kylian Mbappé : Neymar. Comme l’écrit Le Figaro dans son édition du jour, l’international brésilien a de fortes chances de redevenir la figue de proue du projet du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Lié jusqu'en 2027 avec les champions de France, le numéro 10 de la Seleçao peut profiter de cette situation pour avoir les clés du projet parisien, ce qu'il n'a jamais eus depuis sa signature pour 222 millions d'euros en 2017.

La nomination de Luis Enrique est un élément de plus qui permet de penser à l'hégémonie de Neymar, le technicien espagnol ayant tiré le meilleur du joueur brésilien en 2015 au FC Barcelone. « Je n'ai pas encore parlé à Neymar. C'est le genre de chose que j'adorerais vous dire, mais ça fait partie des infos internes. Je dois parler aux joueurs d'abord » avait simplement éludé le technicien espagnol lors de sa présentation à la presse la semaine dernière. Recalé par le FC Barcelone, malgré une prise de contact de ses agents durant le mercato estival, Neymar n’aura probablement pas d’autre choix que de rester au PSG cet été. Avec l’ambition de redevenir le joueur qu’il a été et de profiter du potentiel départ de Kylian Mbappé pour revenir au cœur du projet parisien et pourquoi pas regagner la confiance des supporters. Un beau défi en perspective pour le Brésilien, reste maintenant à voir s’il est capable de le relever. D'autant que le retour de Neymar à la compétition pourrait être déjà retardé.