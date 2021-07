PSG : Vinicius à Paris, tout est relancé

Dans : PSG.

Ces derniers mois, le nom de Vinicius Junior a très souvent été associé au Paris Saint-Germain en période de mercato.

Il a toujours été dit dans la presse espagnole que le directeur sportif parisien Leonardo apprécie beaucoup le profil de Vinicius. L’homme fort du PSG est convaincu par le potentiel de l’attaquant brésilien, mais l’ailier gauche de 20 ans n’a jamais été proche de rejoindre Paris. Et pour cause, Zinedine Zidane comptait sur lui et en faisait un titulaire la plupart du temps, ce qui avait refroidi le PSG. Cet été, les cartes sont redistribuées pour Vinicius Junior dans la mesure où Zinedine Zidane n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. Le Français a été remplacé par Carlo Ancelotti, et le manager italien n’est pas le plus grand fan de Vinicius, selon les informations recueillies par Don Balon.

Le média espagnol affirme que Carlo Ancelotti n’a pas dans l’idée de faire de Vinicius Junior un titulaire indiscutable au Real Madrid la saison prochaine. Dès lors, la question d’un départ pourrait se poser pour le grand espoir du football brésilien et sans surprise, la rumeur d’un transfert au PSG refait surface. En effet, il est expliqué que Leonardo pourrait profiter de la situation pour bondir sur Vinicius Junior et tenter de le recruter cet été. Le média explique qu’au cours des derniers mois, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a maintenu le lien avec l’entourage du joueur, ce dont Vinicius n’est pas insensible. Reste que ce transfert ne devrait pas se conclure sans que le Paris SG vende un ou deux joueurs dans le secteur offensif. Pablo Sarabia et Kylian Mbappé, respectivement courtisés par l’Atlético de Madrid et le Real Madrid en Liga espagnole, pourraient être concernés par un potentiel départ lors de ce mercato estival, au contraire d’Angel Di Maria ou de Neymar.