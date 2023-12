Accord Zaïre-Emery - PSG, la prolongation arrive ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Trois semaines après sa grosse entorse à la cheville contractée lors du match entre la France et Gibraltar, Warren Zaïre-Emery est attendu comme titulaire pour le match du PSG face au Borussia Dortmund mercredi soir. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle.

Sa blessure était spectaculaire et les supporters du Paris Saint-Germain pouvaient légitimement craindre une très longue absence pour Warren Zaïre-Emery, sorti après son but contre Gibraltar le 18 novembre dernier. Trois semaines plus tard, le milieu de terrain de 17 ans est entré en jeu face à Nantes, samedi soir au Parc des Princes. Une entrée en jeu rassurante pendant 30 minutes et qui permet à Luis Enrique de pouvoir compter sur son jeune phénomène pour le match crucial de Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund mercredi soir.

La question est maintenant de savoir si l’ancien sélectionneur de l’Espagne prendra le risque ou pas de lancer Warren Zaïre-Emery dès le coup d’envoi, malgré le manque de rythme du milieu de terrain parisien. A en croire les informations de L’Equipe, il y a peu de doutes à avoir sur le fait que Luis Enrique alignera Warren Zaïre-Emery au poste de milieu relayeur droit sur la pelouse du BVB. « Zaïre-Emery a sûrement des aptitudes physiques différentes des autres, un corps moins usé aussi, et il a suivi un protocole de soins avec le sérieux qui le caractérise » indique le quotidien national pour expliquer le retour aussi rapide de Zaïre-Emery à la compétition. Et les supporters parisiens vont avoir une autre bonne nouvelle concernant l'international français.

Le PSG et Zaïre-Emery ont trouvé un accord

Car ce lundi, FootMercato révèle qu'un accord verbal a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le clan Zaïre-Emery concernant une prolongation de contrat. Pour l'instant, le jeune milieu de terrain avait un contrat jusqu'en 2025 avec son club formateur, mais à en croire le média spécialisé, les deux parties se seraient entendues pour prolonger jusqu'en 2028, avec évidemment une très importante revalorisation salariale en échange. Une formidable information pour le PSG, Nasser Al-Khelaifi ayant décidé de mettre désormais les joueurs issus de Paris et de la région parisienne au centre du projet. La prolongation de Warren Zaïre-Emery, qui doit encore être officialisée, va clairement dans ce sens.