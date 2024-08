Accord PSG-Lookman, Paris tient sa nouvelle star ‍!

Dans : PSG.

Laissé au repos à sa demande pour le match contre Lecce, Ademola Lookman s'est rapproché un peu plus du Paris Saint-Germain. L'attaquant de 26 ans devrait s'engager avec le PSG avant la fin du mercato.

Privé de son attaquant numéro 1, le club de Bergame n'a pas tremblé lundi soir en déplacement, puisque l'Atalanta s'est imposé 4-0 pour son premier match de la saison de Serie A. Malgré l'absence d'Ademola Lookman, qui avait demandé et obtenu de ne pas participer à cette rencontre, le club lombard s'en est donc sorti sans souci. Et dans la foulée de la rencontre, Alessandro Giovanni Pagliarini, journaliste pour Prima Bergamo et Atalantini.com, a révélé que Lookman avait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. « Lookman a conclu un accord total avec le PSG. Désormais, le club français va devoir présenter une offre à l’Atalanta », a annoncé notre confrère. Du côté de l'Atalanta Bergame, il n'y a eu pour l'instant aucun commentaire à ce possible départ du joueur au Paris Saint-Germain, même si après la victoire à Lecce, la situation concernant l'attaquant international nigérian de 26 ans a été évoquée.

Lookman et l'Atalanta, ça sent la fin

#Lookman ha raggiunto un'intesa di massima con il #PSG 🫱🏻‍🫲🏼



Ora il club francese dovrà presentare un'offerta ufficiale all'#Atalanta 🇫🇷 pic.twitter.com/FEkESTvYF6 — Alessandro Giovanni Pagliarini (@APaglia7) August 19, 2024

En effet, interrogé par Sky Sports en marge du premier match de la saison, Luca Percassi, le président de l'Atalanta Bergame, a reconnu que son souhait initial était de conserver Ademola Lookman, mais qu'il fera le meilleur choix possible pour le club, tout en regrettant ce qu'il se passait autour du joueur né à Londres et révélé sous le maillot de Charlton. « Tous les joueurs appartiennent à l'Atalanta et le club décidera comment faire pour le bien de cette équipe. Malheureusement, ces joueurs sont trop souvent mal conseillés. Le fait que le marché des transferts soit ouvert au moment où la saison commence donne franchement l'impression qu'il ne se termine jamais. Nous avons essayé de réguler le timing du mercato estival, mais cela n'a pas été possible car la ligue saoudienne voulait une prolongation », a confié le boss de l'Atalanta, qui sait que son attaquant veut rejoindre le PSG et qu'il est probablement dans l'intérêt de tout le monde qu'une solution soit trouvée.

Pour le Paris Saint-Germain, il suffit juste de savoir combien il y aura de zéro sur le chèque proposé à l'Atalanta pour convaincre les dirigeants italiens d'accepter de laisser partir une pièce maitresse de leur effectif, alors qu'ils n'auront que quelques jours pour trouver un successeur à Ademola Lookman. Ces dernières heures, un transfert à hauteur de 45 millions d'euros était évoqué alors que dans un premier temps le PSG ne voulait mettre que 30 millions d'euros dans cette opération. Mais la grave blessure de Gonçalo Ramos a changé la donne.