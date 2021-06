Accord PSG-Donnarumma, la surprise de Leonardo ?

Laissé libre par l’AC Milan, qui a finalement décidé de recruter Mike Maignan face aux exigences colossales de son agent , Gianluigi Donnarumma ne sera pas sans club au moment de disputer l’Euro avec l’Italie. Présent mardi à Rome, où la composition du groupe de Roberto Mancini était dévoilée en direct sur la RAI dans un show millimétré, le gardien de but de 22 ans, devrait en effet s’engager avec le Paris Saint-Germain dans les meilleurs délais. Duncan Castles révèle en effet que le PSG a trouvé un accord avec Donnarumma, et surtout avec son représentant, Mino Raiola. Cependant, le vice-champion de France, qui a récemment prolongé le contrat de Keylor Navas, n’a pas l’intention de mettre ce dernier au placard pour imposer le gardien transalpin.

En effet, le journaliste anglais, qui travaille notamment pour le Sunday Times et le Daily Record, précise bien que Gianluigi Donnarumma devrait faire l’objet d’un prêt à un autre club, au moins à l’occasion de sa première année de contrat avec le Paris Saint-Germain. D'autre part, Duncan Castles ne précise pas à qui le PSG prêtera le gardien de la Squadra Azzurra, lequel était dans le collimateur de Leonardo depuis bien longtemps.

