Accord Neymar-Arabie Saoudite, le PSG pleure de joie

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato du PSG s'emballe ces derniers jours. Sauf rebondissement, Neymar Jr va quitter le club de la capitale pour filer en Arabie saoudite, tout semble l'annoncer ce dimanche.

Le PSG ne veut plus perdre de temps. En marge de sa saison, qui a commencé contre le FC Lorient (0-0) ce samedi soir au Parc des Princes, le club de la capitale veut boucler certains dossiers urgents au mercato. Marco Verratti et Neymar Jr sont concernés. Les deux joueurs n'étaient pas convoqués pour la réception des Merlus, car ils sont en instance de départ. Concernant le Brésilien, il se rapproche d'un départ imminent en Arabie saoudite du côté d'Al-Hilal. Les négociations sont très avancées et la proposition saoudienne a de quoi charmer le clan de l'ancien joueur du Barça.

Neymar et le PSG, c'est fini

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Selon les informations de L'Equipe, Neymar vient de tomber d'accord avec Al-Hilal sur les bases d'un contrat de deux ans et un salaire de 160 millions d'euros durant cette période. Le PSG s'apprête de son côté à accepter l'offre d'Al-Hilal, qui devrait dépasser les 70 millions d'euros. Toutes les parties concernées continuent de négocier pour ficeler les détails du départ de Neymar. Au club depuis 2017, le Brésilien a connu pas mal de bas ces dernières années. Son rendement, son attitude générale ainsi que sa relation avec les supporters du PSG auront donc eu raison de son avenir dans la capitale.

En poursuivant sa carrière en Arabie saoudite à 31 ans, il fait une croix sur une nouvelle Ligue des champions et peut-être un avenir en équipe du Brésil. Réponse dans les prochaines heures, alors que son départ plairait d'ailleurs beaucoup à un certain Kylian Mbappé. Ce dernier s'apprêterait à prolonger son contrat d'une saison en ayant la garantie de pouvoir partir l'été prochain au Real Madrid.