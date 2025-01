Accord Kolo Muani-Juventus, au PSG de jouer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Parti avec ses coéquipiers du PSG au Qatar afin de disputer le Trophée des champions, Randal Kolo Muani sait qu'il devra quitter Paris en janvier s'il veut du temps de jeu. Une piste s'est ouverte en Italie.

Luis Enrique ayant décidé qu'il n'était pas fait pour son effectif, le buteur français du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France va devoir accepter un prêt ou un transfert définitif dès ce mercato d'hiver, un an et demi après avoir rejoint les champions de France pour 95 millions d'euros. Tandis que son nom circule en Premier League, en Turquie, en Allemagne et en Italie, c'est visiblement la Serie A qui aurait pris un avantage pour faire venir Randal Kolo Muani. Et plus précisément la Juventus, qui a avancé ses pions dans le dossier de l'attaquant de 26 ans. Ce vendredi, Daniele Longo, journaliste pour CalcioMercato, annonce que le joueur du PSG aurait donné son accord pour éventuellement rejoindre la Vieille Dame si la Juve et Paris trouvent un accord financier.

Pour cela, la Juventus est disposée à proposer un prêt payant au Paris Saint-Germain, ce que le club de la capitale exige impérativement avant de commencer les négociations. « Cristiano Giuntoli (ndlr : le directeur sportif de la Juventus) progresse par petits pas sur le dossier Kolo Muani mais avec une grande confiance. Le profil de l'ancien joueur de Nantes est considéré comme étant celui d’un joueur au plus haut niveau et avec des caractéristiques qui peuvent faire la différence dans le championnat italien. Les contacts se poursuivent avec l'approbation du joueur quant à la destination, la Juventus », précise notre confrère, estimant donc que le club de Turin a pris un gros avantage dans ce dossier.

Dans le même temps, Arthur Perrot, journaliste de RMC, affirme que Randal Kolo Muani a été approché par des clubs allemands et anglais, mais que rien n'a réellement avancé. La Juventus semble donc en pole dans le dossier du buteur du Paris Saint-Germain, même si on est encore loin d'un accord total. Pour Nasser Al-Khelaifi, qui avait fait le forcing pour faire venir Kolo Muani, même si le désaveu est total, il faut impérativement que le PSG s'y retrouve un peu financièrement, même si personne ne mettra autant que Paris pour l'international tricolore.