90ME dépensés sur un seul joueur, le PSG sauvé par un fil

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis son arrivée au PSG, Randal Kolo Muani peine à rentabiliser son lourd transfert estival. L'ancien nantais est loin de valoir les 90 millions d'euros donnés à Francfort. Les supporters regrettent ce transfert et encore plus en sachant qu'il a failli échouer.

Les transferts très coûteux dans les derniers moments du mercato sont souvent maudits, le cas de Randal Kolo Muani ne semble pas y faire exception. Le jeune attaquant peine à convaincre au PSG. Le club parisien a pourtant misé 90 millions d'euros sur lui le dernier jour du mercato. Néanmoins, le buteur efficace de Bundesliga à Francfort s'est mué en joueur maladroit avec le ballon et devant les buts. Son total de 4 buts en Ligue 1 ne suffit pas à dissiper tous les doutes autour de sa personne. Si Kolo Muani devenait le flop du PSG, ce serait cruel pour les Parisiens. S'ils ont investi beaucoup d'argent, ils ont surtout été opiniâtres dans le dossier malgré les contraintes.

Le transfert de Kolo Muani s'est joué au restaurant

On savait depuis août qu'Hugo Ekitike avait compliqué les affaires parisiennes. En effet, le jeune parisien avait refusé de quitter le PSG pour Francfort, mettant en grand danger le transfert. Ce que l'on savait moins, c'est qu'un contretemps côté allemand était bien plus menaçant. Le journal allemand Bild a révélé qu'Axel Hellmann et son portable ont failli faire rater le transfert de Kolo Muani. Ce membre du conseil de surveillance de l'Eintracht était au restaurant, au moment où son avis comptait énormément. Cependant, son portable s'est déchargé dans la soirée à cause des nombreux appels effectués. Il lui a fallu de la chance et une aide providentielle pour envoyer Kolo Muani au PSG.

Selon Bild, Hellmann est allé trouver un chargeur en quatrième vitesse. Il l'a branché près du comptoir avant de s'installer sur un tabouret pour reprendre les discussions avec le PSG. Une position inconfortable, un lieu bruyant et le stress des minutes qui défilent ne l'auront pas empêché de négocier un prix très élevé pour son club. Au vu des performances décevantes de Kolo Muani, certains supporters parisiens regrettent déjà qu'Axel Hellmann ait pu s'en sortir ce soir-là.