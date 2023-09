90ME, accord PSG-Francfort pour Kolo Muani ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les négociations ont brutalement avancé en ce dernier jour de mercato entre le PSG et l'Eintracht Francfort. Randal Kolo Muani devrait rapidement être un joueur du Paris Saint-Germain.

Au lendemain de la signature de Bradley Barcola contre 50 millions d'euros, Nasser Al-Khelaifi s'apprête à signer un nouveau chèque XXL pour renforcer l'équipe de Luis Enrique. Car plusieurs médias confirment qu'un accord a été trouvé entre les champions de France et Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. L'attaquant international tricolore, présent dans la capitale depuis trois joueurs, devrait rapidement pouvoir passer sa visite médicale et signer son contrat avec le PSG.

Kolo Muani c'est 90ME

Pour aboutir à cet accord, le Paris Saint-Germain a finalement accepté de payer 75 millions d'euros plus des bonus à hauteur de 15 millions d'euros au club de Bundesliga. On ne sera pas très loin des 100 millions d'euros exigés par Francfort pour vendre celui que l'Eintracht était allé chercher libre il y a un an au FC Nantes. Avant d'officialiser quoi que ce soit, les dirigeants allemands attendent de recruter l'attaquant censé compenser le départ de Randal Kolo Muani, le nom d'Hugo Ekitike n'étant, à priori, plus évoqué dans l'opération, même si Loïc Tanzi précise que l'ancien rémois pourrait revenir dans la discussion. Avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, le PSG aura une attaque de feu et 100% française. C'est ça la révolution, même si Francfort a désormais jusqu'à 18h pour trouver l'heureux élu.