Kolo Muani au PSG, Francfort prépare une annonce historique

Toujours présent à Paris dans l'attente d'un possible transfert au PSG, Randal Kolo Muani sait que cela ne sera pas simple. Cependant, une petite confidence venue de Francfort peut le rendre optimiste.

Francfort s'est qualifié jeudi soir pour la League Europa Conference, et le club allemand n'a pas eu besoin de Randal Kolo Muani pour s'imposer. Furieux du comportement du joueur français, qui a décidé de sécher l'entraînement et de rejoindre la capitale afin de faire comprendre aux dirigeants allemands qu'il voulait signer au PSG, ces derniers l'ont mis au placard et ont fustigé son attitude négative.

C'est donc avec ses proches que le vice-champion du monde français attend de voir comment ce feuilleton va se terminer. Pour l'instant, le mystère est total autour de l'avancée des négociations entre Paris et le club de Bundesliga, sachant que le mercato s'achève à 17h en Allemagne dans le sens des signatures. Autrement dit, si Hugo Ekitike doit être inclus dans la transaction, les choses doivent s'accélérer...ou alors Paris va finalement accepter de payer les 100 millions d'euros réclamés depuis plusieurs semaines par l'Eintracht pour son attaquant vedette?

Un moment historique annoncé à Francfort

Ce scénario d'un paiement de 100 millions d'euros du PSG pour obtenir Randal Kolo Muani prend de plus en plus d'ampleur, surtout depuis que l'on a vu Nasser Al-Khelaifi lâcher 50 millions d'euros sans trop sourciller pour Bradley Barcola. Du côté de Francfort, la rumeur enfle sur un transfert record de l'attaquant français arrivé librement du FC Nantes il y a seulement un an, et à qui des promesses auraient été faites. Le président du club allemand se frotte déjà les mains à en croire les dernières confidences.

𝟳𝟴': Randal Kolo Muani entre en jeu 🔛

𝟳𝟵': Randal Kolo Muani marque sur son premier ballon ⚽️



En 𝙙𝙚𝙢𝙞-𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚 de Coupe du Monde 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/XQ7ii0IgXm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 15, 2022

« Du côté des hautes sphères de Francfort, on confiait même en privé que la journée de vendredi serait historique pour le club », révèle Le Parisien à quelques heures de la fin du mercato. Pour le Paris Saint-Germain, la signature de Randal Kolo Muani serait évidemment le bouquet final d'un mercato qui restera dans l'histoire du club de la capitale. Avec les départs de Lionel Messi et Neymar, et en conservant Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi a tenu ses promesses d'une révolution au PSG. Il n'a plus qu'à signer un chèque de 100 millions d'euros pour finir le boulot.