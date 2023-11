85 millions sur la table, le PSG fonce sur ce crack en Allemagne

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a identifié Florian Wirtz comme l’une de ses cibles prioritaires dans l’optique du prochain mercato estival. Coût estimé de la transaction : au minimum 85 millions d’euros sans compter les bonus et la concurrence.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a massivement investi pour rebâtir son secteur offensif de fond en comble. Neymar et Lionel Messi sont partis et ont été remplacés par Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani. Le PSG n’a pas compté ses dépenses pour se refaire une attaque et pourrait poursuivre dans cette direction lors du prochain mercato d’été. Il faut dire qu’en juin prochain, le champion de France en titre perdra peut-être Kylian Mbappé.

Pour le remplacer, un grand espoir du football allemand est sur les tablettes du PSG en la personne de Florian Wirtz. A en croire les informations livrées par le Quotidien du Sport, le meneur de jeu du Bayer Leverkusen est l’une des pistes privilégiées par Luis Campos en accord avec Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi. Il faut dire que Wirtz réalise une saison à couper le souffle sous les ordres de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, où il totalise déjà 6 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues.

Florian Wirtz courtisé par le PSG au mercato

Selon le média, le prix minimum du joueur sera de 85 millions d’euros et pourrait atteindre des sphères totalement dingues aux alentours des 120 millions d’euros. Il faut dire que le Bayer va tenter le tout pour le tout afin de conserver un joueur sous contrat jusqu’en juin 2027. Par ailleurs, la féroce concurrence venue de Premier League fait grimper les enchères. Car outre le PSG, Manchester City et Chelsea sont également de sérieux prétendants à la signature de Florian Wirtz. N’oublions pas non plus l’intérêt du Real Madrid, d’autant plus que le club de la Casa Blanca cible Xabi Alonso pour succéder à Carlo Ancelotti en juin prochain. Le PSG part donc de loin dans ce dossier mais affiche l’ambition de marquer un gros coup lors du prochain mercato avec la pépite n°1 du football allemand.