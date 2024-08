75 ME pour Osimhen, le PSG étrangle Naples

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le dossier Victor Osimhen va agiter cette dernière semaine du mercato. L’attaquant de Naples fait l’objet d’offres en provenance d’Arabie Saoudite, mais le PSG n’a pas encore dit son dernier mot et l'agent d'Osimhen s'en prend au club italien.

Ecarté à Naples, Victor Osimhen va changer de club d’ici au 31 août, cela ne fait quasiment aucun doute. La question est de savoir où va atterrir l’international nigérian dans ce money-time du mercato. Ce lundi, Fabrizio Romano nous apprend que le club saoudien d’Al-Ahli est très chaud pour accueillir l’ancien buteur de Lille, à tel point qu’une proposition estimée à 65 ME a été envoyée aux dirigeants napolitains pour Victor Osimhen. Selon le spécialiste du mercato, Naples est prêt à laisser partir son attaquant vedette, mais aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre Osimhen et le club saoudien, car le buteur de 24 ans ne fait pas d’un départ en Saudi Pro League une priorité comme l'a confirmé ce lundi midi son agent.

🇮🇹 Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club.

Come ho già detto non è un pacco… — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) August 26, 2024

On le sait désormais depuis plusieurs semaines, l’objectif de Victor Osimhen est de signer au Paris Saint-Germain. Et son acharnement à l’idée de vouloir signer dans la capitale française pourrait payer, si l’on se fie aux informations de PSG Inside Actu. Et pour cause, le compte insider dévoile ce lundi que le club de la capitale va envoyer dans les 48 heures à venir une proposition supérieure à 75 ME pour s’attacher les services de Victor Osimhen. L’accord trouvé il y a plusieurs semaines entre le champion de France en titre et le buteur de Naples tient toujours, et tout l’enjeu des prochains jours sera donc de trouver un terrain d’entente entre le club italien et Luis Campos, malgré un dialogue tendu et conflictuel depuis le début du mercato. D'autant plus qu'Aurelio de Laurentiis réclamait 130ME pour son attaquant, et que le Paris Saint-Germain n'a jamais voulu négocier à ce tarif.

L'agent de Victor Osimhen sort du silence

Pour l'agent de Victor Osimhen, il est clair que ce dernier n'a rien à faire en Arabie Saoudite, et que c'est uniquement Naples qui rêve de le voir rejoindre la Saudi Pro League, et pas le joueur. Et Roberto Calenda de hausser le ton : « Osimhen est un joueur de Naples, avec un contrat récemment renouvelé à la satisfaction générale. Il a fait l'histoire de ce club, et lorsque des offres importantes ont été faites (également cette année), nous avons toujours respecté les décisions du club. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un paquet à expédier loin pour faire place à de nouveaux prophètes. Victor a été élu footballeur africain de l'année, huitième au Ballon d'Or, il a encore beaucoup à accomplir en Europe. Il faut du respect et de l'équilibre. .» Pour rappel, le mercato estival s'achève vendredi à 23 heures.