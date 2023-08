65ME et Ekitike c'est non, parfum de fiasco pour Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Face au refus des dirigeants de Francfort suite à la dernière offre financière pour aboutir au transfert de Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain a aussitôt riposté en transmettant une nouvelle proposition incluant cette fois un joueur.

Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont désormais une obsession d'ici à la clôture du marché des transferts, c’est de parvenir à sceller le transfert de Randal Kolo Muani. Visé depuis plusieurs semaines, l’attaquant international français de l’Eintracht Francfort a déjà négocié les détails de son possible futur contrat chez les champions de France, ce qui permettra de gagner du temps, mais encore faut-il parvenir à un accord avec les dirigeants du club de Bundesliga.

Compte tenu des performances du joueur arrivé librement du FC Nantes il y a un an, Francfort a placé la barre très haut, et ne lâche rien. Plusieurs médias ayant confirmé que les 80 millions d’euros proposés par le Paris Saint-Germain avaient été refusés, Le Parisien et L’Equipe confirment ce mardi que le PSG vient de transmettre une nouvelle proposition à l’équipe allemande, actuellement septième de Bundesliga. Une offre détaillée par les deux médias.

Le PSG fait une vraie dernière offre

Afin d’aboutir à une solution convenable, le club de la capitale a donc transmis à Francfort une offre qui ajoute Hugo Ekitike à un chèque de 65 millions d’euros. Les dirigeants parisiens estiment la valeur de l’attaquant natif de Reims à 25 millions d’euros, et valident donc un transfert à 90 millions d’euros pour faire venir Randal Kolo Muani. Sur le papier, cela semble pas mal, sauf qu’il y a un énorme bémol. A ce jour, c’est-à-dire à 72 heures ou presque de la fin du mercato, Hugo Ekitike n’est pas du tout convaincu par ce que lui propose l’Eintracht Francfort. Malgré deux propositions transmises au jeune attaquant du PSG, ce dernier n’en a accepté aucune, et les positions ne sont pas réellement proches.

Das Ding zählt! ⚡️😍



Junior zieht ab, @MarioGoetze schaltet blitzschnell und legt den Abpraller gekonnt auf Randal ab, der eiskalt verwandelt 💯



YES!!

–––––

⏰ 6. | #SGE | #SOFSGE 0:1 pic.twitter.com/C1kcPKeCJW — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 24, 2023

Autrement dit, compte tenu du timing, cela commence à sérieusement sentir le fiasco dans ce dossier, puisque cette offre a déjà été balayée par Francfort. C'est d'ailleurs ce que confirme FootMercato, le média spécialisé évoquant même le choix fait par le Paris Saint-Germain de ne pas aller plus loin que son ultime offre si Francfort la refuse. Comme les dirigeants parisiens l'avaient laissé entendre en marge de la réception de Lens, samedi soir au Parc des Princes, la deadline fixée à ce mardi soir devrait être respectée. Car faute de faire venir Kolo Muani, les champions de France auraient un autre attaquant sous le coude, et cette fois avec la possibilité d'avoir un accord plus rapide. Les prochaines heures devraient être décisives concernant la venue de Randal Kolo Muani à Paris, mais force est de constater qu'il est impossible de savoir si le deal se fera. Le PSG refuse de lâcher 100 millions d'euros pour le vice-champion du monde français, et l'a fait savoir.