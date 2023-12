6 millions pour un tel prodige, le PSG va craquer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 17 ans, le jeune crack équatorien Allen Obando attise la convoitise de plusieurs clubs européens dont le PSG.

Le mercato hivernal est agité au Paris Saint-Germain. Avant même l’ouverture officielle du marché des transferts le 1er janvier, le club de la capitale a bouclé deux recrues en provenance d’Amérique du Sud. Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo vont débarquer au PSG pour un total de 40 millions d’euros, et Luis Campos n’en a peut-être pas terminé avec les jeunes recrues à fort potentiel encore méconnues en Europe.

D’après les informations du média BNN Breaking, le jeune avant-centre Allen Obando fait partie des joueurs suivis par la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain. Et l’intérêt autour de ce jeune attaquant encore mineur est bien réel en Europe car outre le club parisien, l’AS Monaco ainsi que le City Group sont à l’affût pour récupérer ce joueur prometteur évoluant au SC Barcelona en Equateur. Une offre à hauteur de 6 millions d’euros pourrait suffire pour convaincre le club équatorien de vendre son joueur puisque son contrat avec le SC Barcelona expirera en décembre 2024.

Allen Obando (17 ans) dans le viseur du PSG ?

A l’instar du Real Madrid avec Endrick, Vinicius ou encore Rodrygo, le PSG semble de plus en plus favorable à l’idée de recruter les meilleurs espoirs du football sud-américain. L’idée est de les recruter en dessous de la barre des 20 millions d’euros afin de les développer et d’en faire des pointures du football européen avant une potentielle revente. Reste maintenant à voir si Allen Obando sera la prochaine recrue made in Amérique du Sud du Paris Saint-Germain. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’un joueur ultra dominant dans sa catégorie d’âge puisqu’il totalise déjà 6 buts en seulement 14 sélections avec les U17 de l’Equateur. Qu’en sera-t-il dans un championnat majeur européen ? On aura peut-être la réponse au PSG dans les mois ou années à venir.