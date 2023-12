6,6ME économisés, le PSG veut virer deux joueurs

Dans : PSG.

Le mercato hivernal est parti sur de grosses bases au PSG avec les transferts déjà ficelés de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo. La première phase d’un mercato au cours duquel il va aussi falloir vendre.

Après les achats, le Paris Saint-Germain va rapidement devoir se pencher sur les ventes car la masse salariale du club parisien va vite déborder. Le club de la capitale a très vite bouclé ses deux premières recrues de l’hiver avec Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, recrutés en provenance du Brésil. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont été rapides et efficaces pour ajuster l’effectif à la disposition de Luis Enrique, lequel saura apprécier cette vitesse de la part de l’état-major du PSG. A en croire les informations du Parisien, la phase 2 du mercato hivernal va maintenant débuter et elle s’annonce plus lente et laborieuse : les ventes.

Afin de garder un équilibre dans sa masse salariale et dans son vestiaire, le champion de France en titre doit réussir à vendre certains éléments en manque de temps de jeu depuis la prise de fonctions de Luis Enrique. Deux joueurs ont clairement été identifiés par le board du PSG comme des candidats au départs, il s’agit de Layvin Kurzawa et d’Hugo Ekitike, qui perçoivent respectivement 500.000 et 600.000 euros par mois. Au total, le club parisien économiserait 6,6 millions de salaire de janvier à juin avec les départs de deux joueurs totalement inutilisés par l’ancien sélectionneur de la Roja dans la capitale française. Mais ces deux départs sont encore loin d’avoir vu le jour.

Ekitike et Kurzawa, deux départs validés par Luis Enrique

D’abord car en ce qui concerne Hugo Ekitike, l’ancien attaquant de Reims refuse de revoir son salaire à la baisse, ce qui rend son transfert très complexe. West Ham, l’OL ou encore Crystal Palace et Francfort se sont tous penchés sur son profil… mais aucun n’est prêt à investir une telle somme dans son salaire et puisque de son côté, Ekitike refuse de faire un effort sur ses émoluments -ce qui est son droit le plus strict-, alors son dossier est au point mort. En ce qui concerne Layvin Kurzawa, la situation n’est pas identique car l’ancien Monégasque sera en fin de contrat dans six mois. Les clubs intéressés ont donc tout intérêt à se mettre d’accord avec lui en janvier dans l’optique d’une signature en juin. Mais le PSG ne se montrera pas gourmand et fera tout pour faciliter son départ dès cet hiver avec un possible transfert entre 2 et 3 millions d’euros. Notons par ailleurs que Luis Enrique ne veut vendre aucun autre joueur, même si certains éléments comme Carlos Soler ou encore Nordi Mukiele sont peu utilisés pour le moment.