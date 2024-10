50ME pour le PSG, l’Angleterre est sidérée

Dans : PSG.

A l’issue d’une interminable négociation, Manuel Ugarte a quitté le Paris Saint-Germain pour signer à Manchester United dans les derniers instants du mercato estival, rapportant au passage 50 ME au club parisien.

Manuel Ugarte ne laissera pas un souvenir impérissable chez les supporters du Paris Saint-Germain. Recruté à l’été 2023, l’international uruguayen a disputé 37 matchs sous les couleurs du club parisien, avant de faire ses valises et de rejoindre Manchester United en août dernier. Titulaire en début de saison, le joueur de 23 ans a rapidement été mis de côté par Luis Enrique, pas fan de son profil et qui lui a ensuite préféré des éléments comme Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz ou Vitinha. Très tôt durant le mercato, Manchester United a manifesté son intérêt pour Manuel Ugarte, au point d’en faire une véritable priorité au poste de milieu défensif.

Les négociations ont été longues, car le dossier a été lié un temps à celui de Jadon Sancho. L’ailier anglais a finalement rejoint Chelsea, ce qui n’a pas empêché Manchester United de boucler la venue de l’international uruguayen (23 sélections) au prix fort, à savoir 50 millions d’euros. Deux mois après son transfert, Manuel Ugarte est déjà dans le dur à Manchester United, où il n’a disputé que cinq matchs et où Erik Ten Hag n’en fait pas un titulaire à part entière pour le moment. A la télévision anglaise, la légende Marco van Basten a commenté les premiers pas de Manuel Ugarte chez les Red Devils.

Ugarte n'arrive pas à s'imposer à Manchester United

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien attaquant de l’AC Milan et de l’Ajax Amsterdam n’a pas été tendre avec l’ex-Parisien. « Comment Erik Ten Hag a-t-il pu décider de dépenser 50 millions d’euros pour Ugarte ? C’est vraiment bizarre… Je n’ai eu besoin que de deux matchs pour voir qu’il ne vaut même pas 25 % de ce montant » a lancé le consultant, qui applaudit le PSG des deux mains car selon lui, c’est assurément le champion de France qui a réalisé une belle opération en tirant 50 millions d’euros de la vente de Manuel Ugarte. Le temps dira si Marco van Basten avait raison ou non mais pour l’instant, il est clair que le milieu de terrain uruguayen n’a pas réussi à s’imposer dans le milieu de terrain de Manchester United.