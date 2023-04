35 millions d'euros, Archaf Hakimi connait le coût de son divorce

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le joueur du PSG, au coeur d'une fake news sur une manipulation financière autour de son divorce, va forcément devoir suivre la voie classique alors que son patrimoine a été révélé.

L’actualité extra-sportive d’Achraf Hakimi fait beaucoup parler, notamment parce qu’elle a été médiatisée par une plainte d’agression sexuelle à son encontre. Tout s’est déroulé lors d’un week-end à son domicile pendant que sa femme et ses enfants étaient à l’étranger. Le couple était déjà en instance de divorce, mais ce comportement d’inviter une femme dans sa maison, sans pour le moment savoir s’il y a un acte coupable du joueur marocain, a fait voler en éclats la relation entre le défenseur du PSG et l’actrice espagnole d’origine tunisienne. Cette dernier a pris la porte avec ses enfants et c’est désormais à travers les avocats que les deux anciens tourtereaux se parlent.

Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Bonne chance pour la suite de la saison ! 💪🏽 https://t.co/Og86hTp7iM — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) April 16, 2023

Ou alors par le biais des réseaux sociaux, puisque celle qui est toujours la femme d’Achraf Hakimi a récemment pris la parole pour évoquer sa colère et son désarroi devant le comportement volage de celui avec lequel elle a deux enfants. Mais pour le moment, les deux époux sont muets sur la fake-news qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, à savoir que Hakimi aurait mis toute sa fortune au nom de sa mère pour ne pas partager ses biens lors du divorce.

70 millions pour lui, 3 millions pour elle

Une information contestée unanimement désormais, sachant qu’il n’est ni autorisé, ni légal et ni pertinent de penser à de telles manoeuvres au terme d’un mariage. Pour Gilles Verdez, intervenant dans l’émission TPMP, non seulement cette information est fausse, mais en plus l’actrice a aussi un pécule de côté qui évite de la mettre sur la paille en cas de coup dur, même si l’argent sur les comptes d’Achraf Hakimi est bien plus colossal. « Je ne connais pas les conditions de leur divorce en cours, mais ce n’est pas vrai qu’il a mis l’argent au nom de sa mère. C’est impossible, ni en Espagne, ni en Maroc, ni en France. Il faut savoir qu’ils ont chacun un patrimoine. Lui a un énorme patrimoine, qui est de 70 millions d’euros. Et elle a un patrimoine de 3 millions d’euros », a livré l’ancien journaliste du Parisien, pour qui il faut revenir à la raison dans cette affaire. Sauf contrat de mariage particulier, selon la loi, Hiba Abouk et Achraf Hakimi devraient donc se partager équitablement la somme gagnée par les deux époux pendant la durée de leur mariage. Dans cette version, le joueur marocain du PSG sera forcément le perdant sur le plan financier, même si les deux auront de quoi bien vivre jusqu'à la fin de leurs jours.