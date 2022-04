Messi reste, Neymar part, la décision radicale du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato se profile au PSG et l’avenir des trois stars, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, est sur toutes les lèvres.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain au mois de juin, Kylian Mbappé n’a toujours pas communiqué sa décision. L’international tricolore a deux options qui se dégagent : prolonger en faveur du PSG ou s’envoler vers le Real Madrid, qui le courtise depuis de longues années. L’avenir de deux autres stars du Paris Saint-Germain fait débat dans la capitale. Que va-t-il advenir de Neymar et de Lionel Messi ? A en croire les informations de Sky Sports, la direction du Paris SG a tranché dans le vif cette brûlante question. Le média croit savoir qu’il n’est pas question d’un départ de Lionel Messi, au club depuis un an et dont le contrat dans la capitale française court jusqu’en juin 2023. TyC Sports indique de son côté que Lionel Messi n’a jamais envisagé de quitter le PSG après seulement un an en France. A priori, l’avenir de La Pulga ne devrait donc pas alimenter la chronique dans les prochaines semaines.

Le PSG veut garder Messi mais ouvre la porte à Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Le mercato de Neymar risque en revanche d’être plus agité. Et pour cause, Sky Sports croit savoir que le Paris Saint-Germain a clairement ouvert la porte à un transfert de son international brésilien, lequel a récemment prolongé jusqu’en juin 2025. Malgré un léger regain de forme en cette fin de saison, Neymar est toujours indésirable aux yeux des supporters du PSG, pour qui le Brésilien symbolise le manque de professionnalisme au sein du club ainsi que la starification à outrance du vestiaire parisien. Reste maintenant à voir si des clubs seront intéressés par Neymar, dont le nom a parfois été glissé à Newcastle, à Manchester United ou encore aux Etats-Unis. Le Paris Saint-Germain, qui a dépensé plus de 200 millions d’euros pour le recruter en provenance du FC Barcelone il y a cinq ans, ne rentrera pas dans ses frais et en a bien conscience. Mais au vu du nombre d’années de contrat restants à Neymar au PSG, le club de la capitale ne fera pas non plus cadeau du Brésilien à son futur club…