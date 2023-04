200 ME au mercato, le PSG va pouvoir s'amuser

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Le fair-play financier n'inquiètera pas le club de la capitale, qui a déjà quelques noms en tête pour se renforcer.

A Paris, cette fin de saison est d'une galère sans nom... Les résultats ne suivent pas, comme certains comportements. Et pour ne rien arranger, voilà de nouveau Christophe Galtier pris dans une affaire rocambolesque, après qu'un mail à charge de Julien Fournier, ancien directeur sportif de Nice, a fuité. Malgré cette affaire, qui pourrait précipiter son départ du PSG, Galtier était annoncé partant. Sauf rebondissement, la direction francilienne va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Entraineur qui aura son mot à dire sur le mercato. Dans ce marasme, une bonne nouvelle est néanmoins tombée pour Paris, à savoir que le fair-play financier ne sera plus un poids pour le club de la capitale l'été prochain, du fait des bonnes rentrées d'argent mais aussi de l'allégement de la masse salariale.

Le PSG prêt à frapper très fort

Pour certains observateurs, ce changement important va pouvoir permettre au PSG de frapper fort sur le marché des transferts. Pour Loïc Tanzi, il ne serait pas étonnant de voir les champions de France aligner près de 200 millions d'euros cet été, comme il l'a indiqué sur La Chaine L'Equipe : « On le voit depuis quelques semaines déjà sur les pistes qu’on révèle un petit peu, notamment celle menant à Victor Osimhen, l’attaquant de Naples. Ce sont des pistes onéreuses. Naples ne lâchera pas Osimhen pour moins de 80M€. On parle de Manu Koné aussi, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, qui coûte à peu près 50M€. Il y a des pistes comme ça qui sont annoncées et qui montrent que le PSG aura des liquidités cet été. On a appris en plus que Messi ne devrait pas prolonger, ça va libérer un énorme salaire dans les finances parisiennes. Ça va permettre au PSG de dépenser de l’argent en plus des ventes qui vont arriver. On sait que Dina Ebimbe devrait être vendu à Francfort. Pour Icardi, c’est plutôt bien avancé pour qu’il soit vendu à Galatasaray. Il y a plusieurs ventes comme ça qui vont se faire. Donc oui, Paris aura des moyens financiers pour acheter des joueurs. Après, il ne faut pas s’attendre à ce que Paris dépense 500M€, mais je pense qu’aujourd’hui un transfert à 100M€, et quelques transferts derrière entre 20M€ et 50M€, c’est possible. Je pense que Paris aura la capacité de dépenser au moins 200M€ sur le marché cet été, c’est un sentiment que je donne et pas une information ». De quoi soulager certains fans dans la capitale mais aussi... Kylian Mbappé, dont on dit que l'équipe sera construite autour de sa personne.