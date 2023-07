19 juillet 2023, l'ultimatum du PSG à Mbappé est posé ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Il y a enfin du concret au sujet du dossier Kylian Mbappé. Le PSG veut être fixé avant le 19 juillet, sans quoi il sera tout simplement mis en vente sur le marché des transferts. Le Real Madrid patiente tranquillement.

En prenant la parole lors de la conférence de presse d’intronisation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi a bien été obligé de parler de l’énorme actualité qui anime le PSG actuellement. L’avenir de Kylian Mbappé a été mis sur le devant de la table par le joueur en personne, qui a fait savoir publiquement sa volonté de ne pas prolonger son contrat, et donc de partir libre du Paris SG en 2024. Sous-entendu, seul un transfert plus tôt que prévu pourrait changer son avenir, lui qui a ensuite fait savoir à qui bon lui tendait un micro qu’il serait encore parisien la saison prochaine. Là encore, le sous-entendu est évident, il faut que la volonté de le transférer vienne du PSG, qui s’excite comme prévu en essayant de trouver une solution à ce problème.

Le 19 juillet, le PSG va trancher

Le président qatari a donc pris la parole pour donner les termes, et annoncer que la décision allait tomber avant la fin du mois de juillet. La date précise est même connue, puisqu’il s’agit du 19 juillet. Dans 10 jours, tout ce beau monde sera fixé affirment conjointement la presse française et espagnol. Diario AS et Sports Zone confirment qu’une deadline a été fixée au 19 juillet, afin d’ensuite décider de l’issue de ce dossier bien encombrant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Soit des signaux sont donnés pour une prolongation de contrat et le PSG estimera alors qu’il peut continuer la saison avec l’attaquant français et l’emmener avec lui pour les prochaines saisons, et pas seulement celle qui arrive. Soit aucun accord n’est en vue et le Paris SG fera une demande de transfert auprès des clubs intéressés. Un signal qu’attend presque sagement le Real Madrid, qui ne veut pas se retrouver en position de demandeur, et espère que Paris viendra vers lui pour pouvoir négocier au mieux le prix de ce transfert.

🎙️🎥 Kylian Mbappe s’est exprimé après avoir rencontré le Premier ministre, Dr Joseph Dion Ngute :



🗣️ « J’étais très content d’échanger avec le Premier ministre, on a échangé de pas mal de choses, pas mal de projets. J’ai exprimé toute ma gratitude de pouvoir me recevoir, toute… pic.twitter.com/o5iSQFAazg — La Tanière²³⁷ 🦁 (@lataniere237) July 7, 2023

Si l’ensemble des parties devait s’orienter vers un départ, alors le champion de France se débrouillera pour le faire savoir, sans réaliser un véritable appel du pied vers le Real Madrid. Car il est aussi possible que le club espagnol ne parvienne pas à effectuer une offre supérieure à 200 millions d’euros, soit le montant attendu par le PSG pour céder sa superstar. Autrement dit, le dossier sera très bien avancé en ce qui concerne les positions officielles, mais cela ne garantira pas un transfert. D’autant que d’autres clubs peuvent tenter leur chance, comme Arsenal par exemple, avec l’aval du PSG, qui n’est pas forcément très chaud pour faire ce cadeau, certes onéreux, au Real Madrid dès cet été.



Le PSG fixé avant la tournée au Japon ?

Mbappé à Arsenal, le coup de canon ! https://t.co/RoHqVARR09 — Foot01.com (@Foot01_com) July 7, 2023

Ce mois de juillet s’annonce donc comme celui de tous les dangers pour le PSG, qui partira en tournée au Japon le 22 juillet, et a donc envie d’être fixé sur la situation de Mbappé avant cette date. Car si le dossier peut encore durer avant que le Real Madrid ne trouve la clé, Paris perdrait tout de même son meilleur joueur à quelques semaines du début de la saison. Et pour le moment, dans le début de son recrutement, rien n’indique que le club de la capitale français a les capacités de le remplacer numériquement et bien évidemment en terme de qualité. De son côté, la presse espagnole n’est pas la dernière à faire monter la pression. AS dévoile ainsi les premières dates officielles de la saison du Real Madrid, et parle d’ores et déjà du premier match de Mbappé avec son nouveau club en cas de transfert. Ce pourrait être pour le 12 août lors d’un match de prestige à Bilbao, ou peut être face au Celta Vigo de Luis Campos quelques jours plus tard.