100 millions pour Kolo Muani, le PSG va craquer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les négociations s’éternisent entre le PSG et Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani, lequel est parti au clash avec le club allemand dans le seul et unique but de forcer sa signature à Paris. Un rapprochement est en cours pour permettre à Paris de recruter l'attaquant, en plus de l'arrivée imminente de Bradley Barcola.

Absent de l’entraînement de Francfort mercredi à la veille d’un match retour de barrage de Conférence League, Randal Kolo Muani est à Paris. L’attaquant de l’Equipe de France a un accord avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs jours et attend que les deux clubs s’entendent sur le prix du transfert de l’ancien Nantais. Remonté, le buteur tricolore estime que Francfort ne tient pas ses engagements en refusant de le vendre et en faisant monter les enchères de manière disproportionnée. La dernière offre connue du PSG s’élève à 70 millions d’euros, une somme insuffisante aux yeux des dirigeants de l’Eintracht.

🔥 Randal Kolo Muani in Zahlen:



🔛 32 Spiele

🎯 15 Tore

🧐 16 Assists



🟰 Topscorer der @Bundesliga_DE-Saison 2022/23! 👏

––––– #SGE | #SGESCF pic.twitter.com/Hijwh8WMnH — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 28, 2023

D’après les informations de Sports Zone, le club allemand réclame la coquette somme de 100 millions d’euros pour lâcher son meilleur joueur. Pour l’instant, Paris n’est pas prêt à monter à un tel niveau de prix mais pour le compte insider, les positions des deux clubs pourraient se rapprocher dans les jours à venir. Et pour cause, le média indique que le PSG est prêt à consentir un premier effort dans ce dossier en montant à 80 millions d’euros hors bonus.

Kolo Muani vendu pour 100 ME bonus compris au PSG ?

De son côté, Francfort pourrait également faire un pas vers le Paris Saint-Germain en baissant ses exigences initiales de 100 à 90 millions hors bonus avec l’objectif que le deal total atteigne la barre fatidique des 100 millions d‘euros grâce à des bonus assez facilement atteignables. Les négociations se poursuivent dans un climat de tension assez pesant, mais le temps presse. Vendredi à minuit, il sera trop tard et le mercato estival fermera ses portes. Dans l’esprit de Randal Kolo Muani, tout autre scénario qu’une signature au Paris Saint-Germain n’est pas envisageable, le joueur s’imaginant déjà avec le maillot du club de la capitale sur les épaules. Après avoir comblé les exigences de l’OL pour Bradley Barcola, le champion de France en titre en fera-t-il de même avec Francfort pour Randal Kolo Muani ? Que la réponse soit positive ou négative, on aura très vite la réponse.