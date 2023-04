100 millions pour Harry Kane, le PSG annonce la couleur !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG veut recruter du lourd en attaque cet été et a décidé de tenter le coup avec Harry Kane. La star anglaise arrive à un tournant de sa carrière, et Paris entend bien en profiter.

Kylian Mbappé veut un avant-centre au PSG pour la saison prochaine, et le club de la capitale va absolument tout faire pour lui offrir. Luis Campos a déjà dans le viseur deux numéro « 9 » que sont Victor Osimhen et Jonathan David, mais le Paris SG a décidé de franchir un cap en mettant le paquet pour faire venir Harry Kane. L’attaquant star de l’équipe d’Angleterre a toujours porté le maillot de Tottenham. Mais malgré ses buts à la pelle, il n’a jamais remporté le moindre trophée avec les Spurs, échouant notamment en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool en 2019. Le Parisien dévoile ce mardi soir que le club de la capitale a décidé de mettre le dossier Harry Kane en haut de la pile, pour essayer de faire venir ce pur attaquant de 30 ans, qui n’a plus qu’un an de contrat avec les Spurs.

Harry Kane, sa fin de contrat fait saliver

Sa dernière prolongation avait énormément fait parler en 2018, puisqu’il était annoncé tout proche de plusieurs clubs de Premier League, dont Liverpool et surtout Manchester United, mais aussi le Real Madrid. Il avait été tout proche de claquer la porte du club londonien avant de devenir l’un des joueurs les mieux payés du Royaume. Désormais, à un an de la fin de son contrat, il se trouve à un carrefour de sa carrière. Si rester chez les Spurs a été évoqué un moment, un départ est plus que jamais à l’étude et le Paris SG entend bien jouer sa carte à fond.

Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise aime finir les actions, mais il joue aussi énormément pour les autres, pesant sur les défenses et créant des espaces avec ses appels incessants. De quoi libérer littéralement Kylian Mbappé, qui s’était plaint en début de saison d’un recrutement qui ne le favoriserait pas, notamment en raison de l’absence d’un véritable pivot. Ce serait en tout cas un coup énorme pour le Paris SG, qui avait tenté sa chance pour Robert Lewandowski, mais avait souffert du manque de prestige de la Ligue 1 pour faire venir le Polonais, qui avait pris la direction du FC Barcelone.

100 millions d'euros, le prix d'Harry Kane

Pour le faire venir, le PSG va devoir débourser au moins 100 millions d’euros, ce qui en ferait la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club, après Neymar et Mbappé. Pas forcément de quoi freiner l’envie des dirigeant parisiens, qui entendent monter une équipe capable d’enfin briller en Ligue des Champions. Quitte à se mettre dans le rouge avec le fair-play financier et l’UEFA ? C’est une possibilité mais les départs envisagés de Lionel Messi et Sergio Ramos, sans compter celui plus compliqué de Neymar, ouvrent des portes à ce niveau.

Enfin, il faudra aussi convaincre Harry Kane, qui avait plutôt tendance à rêver d’un très grand club de Premier League ou du Real Madrid, plutôt que de rejoindre Paris. Et si cela ne devait pas se faire avec le « Prince Harry », une autre solution est à l’étude avec un attaquant costaud. Il s’agit selon Le Parisien de Romelu Lukaku, qui va retourner en prêt à Chelsea l’été prochain et ne fait pas forcément partie des plans du club londonien.