10 ME et le PSG offre Ekitike à Francfort

L'Eintracht Francfort fait le forcing pour obtenir Hugo Ekitike en prêt d'ici la fin du mercato hivernal. Le PSG est ouvert à la discussion mais il veut une offre financière décente de la part des Allemands. Le montant de l'option d'achat est le principal problème.

Même s'il a été placardisé toute la première moitié de saison au PSG, Hugo Ekitike garde une belle cote en Europe. C'est particulièrement le cas en Allemagne où son profil de buteur vif ferait merveille en Bundesliga. L'Eintracht Francfort l'a bien compris. Déjà demandeur du joueur parisien l'été dernier, la formation allemande retente sa chance en ce mois de janvier. Elle bénéficie du fait que Hugo Ekitike est plus favorable à un transfert à Francfort qu'il y a 6 mois. Malheureusement, c'est le PSG qui est exigeant cette fois-ci.

Francfort réclame le prêt de l'ancien rémois, ce qui est accepté par le PSG. Ce qui l'est moins, c'est le montant de l'option d'achat proposée par les Allemands. Le journaliste de Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg révèle l'écart entre cette offre allemande et les attentes parisiennes. Selon lui, Francfort veut un prêt avec une option d'achat de 15 millions d'euros alors que le PSG réclame plutôt 25 millions d'euros.

