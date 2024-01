Yuksek fonce vers l'OL, devinez qui met son grain de sel ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL propose 11 millions d'euros à Fenerbahçe pour s'attacher les services de son milieu Ismail Yuksek. Le transfert est en bonne voie même si Marseille est entré dans le dossier. C'est le compte bancaire de John Textor qui va le sentir passer.

Alors que Nemanja Matic est bloqué par Rennes depuis plusieurs semaines, l'OL se focalise désormais sur le cas Ismail Yuksek. Le milieu de terrain turc évolue à Fenerbahçe et s'avère très prometteur. Le club stambouliote est ouvert à une vente, si l'offre financière est jugée suffisante. Contrairement à Matic, Yuksek ne partira pas pour moins de 10 millions d'euros. L'OL a déjà financé les venues de Malick Fofana, Gift Orban (29 millions d'euros à eux deux), Adryelson et Lucas Perri mais ne se limite pas pour Ismail Yuksek. Un milieu de terrain est plus que jamais indispensable pour compléter l'effectif de Pierre Sage.

L'OL donne 11ME pour Yuksek, l'OM veut surenchérir

Selon les informations du Progrès, la direction rhodanienne donnerait 11 millions d'euros à Fenerbahçe pour son milieu international de 24 ans. Une offre suffisante en théorie pour faire craquer le leader du championnat de Turquie. Néanmoins, Le Progrès vient inquiéter les supporters lyonnais. Un rival arrive sur le dossier Yuksek et pas n'importe lequel : l'Olympique de Marseille.

L’Olympique Lyonnais, qui cherche à renforcer son milieu de terrain, a fait une offre concrète de 11 millions à Fenerbahce pour s'offrir Ismail Yuksek. Mais l'OM serait aussi dans la course... https://t.co/Zm8vlcNHSv — Le Progrès OL (@LeProgresOL) January 20, 2024

Les Phocéens se sont positionnés sur Ismail Yuksek, n'hésitant pas à « faire monter les enchères » dans ce dossier. Un dilemme pourrait survenir pour l'OL : perdre le joueur pour un club qualifié en coupe d'Europe ou le garder mais lâcher un maximum d'argent. Heureusement, Ismail Yuksek n'est pas « insensible » à l'intérêt lyonnais. Les prochains jours s'annoncent intenses pour l'OL et sa cellule de recrutement, avec toujours la menace de l'OM qui plane, comme dans de nombreux dossiers de ce mercato hivernal.