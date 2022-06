Yannis Lagha, le premier gros coup de l’OL au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Capitaine de l’équipe victorieuse de l’OL en Coupe Gambardella il y a quelques semaines, Yannis Lagha va signer son premier contrat professionnel à en faveur de son club formateur.

L’Olympique Lyonnais joint la parole aux actes en ce début de mercato. Tandis que Jean-Michel Aulas a dévoilé en conférence de presse que son intention était plus que jamais de s’appuyer sur les jeunes issus du centre de formation de l’OL afin de lancer un nouveau cycle, le club rhodanien va faire signer son premier contrat professionnel à l’un des joueurs les plus prometteurs de son académie. En effet, L’Equipe dévoile qu’un accord a été trouvé entre Lyon et Yannis Lagha, capitaine de l’équipe victorieuse en Coupe Gambardella au début du mois de mai. Une grande nouvelle pour l’Olympique Lyonnais dans la mesure où l’attaquant de 17 ans était très courtisé à l’approche du mercato, en France mais surtout en Allemagne.

La pépite Yannis Lagha signe pro à l'OL

Courtisé par plusieurs clubs de Bundesliga, qui raffolent des plus grands talents français depuis des années, Yannis Lagha a toujours donné sa priorité à l’OL au cours des négociations. Une attitude appréciée par Jean-Michel Aulas et par l’état-major de l’Olympique Lyonnais, qui a récemment trouvé un accord salarial avec l’entourage de Yannis Lagha. L’attaquant de l’équipe victorieuse en Gambardella va signer un premier contrat professionnel de trois ans dans les heures à venir. Une excellente nouvelle pour le récent huitième de la Ligue 1, qui espère retrouver une dynamique dès la saison prochaine en s’appuyant principalement sur l’ADN du centre de formation de l’OL avec des joueurs tels que Gusto, Lukeba, Caqueret ou encore Cherki et pourquoi pas Barcola et Lagha, lesquels auront tous un rôle majeur à jouer. Tout cela sous la houlette de Peter Bosz, conservé malgré sa première saison très mitigée sur le banc de l’OL mais qui semble avoir les qualités pour faire progresser un groupe relativement jeune.