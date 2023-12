Yann M'Vila à l'OL, il est très proche de Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va se renforcer durant le mercato d'hiver, et même si John Textor a accepté l'idée de dépenser jusqu'à 50 millions d'euros, l'OL ne ratera par la possible signature d'un joueur libre. C'est le cas de Yann M'Vila.

Libre depuis la fin de son contrat avec l'Olympiakos, le milieu de terrain de 33 ans n'est pas du genre à déjà préparer sa retraite sportive. Non, le joueur révélé sous le maillot du Stade Rennais a bien l'intention de continuer sa carrière et cela le plus rapidement possible. C'est pour cela que depuis plusieurs semaines, il travaille avec un préparateur physique personnel sur les installations du stade de rugby de Villeurbanne. Ayant refusé des offres venues d'Arabie Saoudite notamment, Yann M'Vila a bien l'intention de revenir au plus haut niveau, et pourquoi pas l'Olympique Lyonnais comme il l'a ouvertement fait savoir dans Le Progrès. Sa compagne étant de Lyon, l'ancien joueur de l'ASSE, qui a clairement dit qu'il ne se voyait pas rejouer en Ligue 2, est prêt à répondre à un appel de Pierre Sage ou de la cellule recrutement de l'OL.

M'Vila envoie sa candidature à l'OL

En plein travail avec Kévin Roberti, préparateur physique qui a notamment bossé avec Aurélien Tchouaméni ou bien encore Castello Lukeba, Yann M'Vila s'est confié au quotidien régional. « J’ai discuté avec beaucoup de clubs de Ligue 1, mais je n’ai pas eu le petit truc. Vu mes qualités et mon leadership, je pense pouvoir aider pas mal d’équipes. Je crois en moi. Je n’ai pas besoin d’argent, je veux juste jouer », explique Yann M’Vila. Et Marion Saive, journaliste du Progrès, de préciser que « l’ex-international français aux 22 sélections ne serait pas contre l’idée d’intégrer l’OL. » Pour l'instant, tout cela relève du conditionnel, mais au sein d'un club où le milieu de terrain s'est souvent montré défaillant depuis le début de saison, la présence d'un joueur comme M'Vila ne pourrait pas faire de mal, surtout s'il arrive libre. Mais pour l'instant, John Textor est visiblement plus intéressé par des opérations mêlant ses différents clubs. En attendant, le milieu de terrain français continue à travailler dur en attendant de voir comment cela va se passer à l'Olympique Lyonnais et ailleurs durant le mercato d'hiver.