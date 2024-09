Wendie Renard prolonge à l'OL jusqu'en 2027

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Légende vivante du football français et de l'OL, Wendie Renard a prolongé son contrat d'une saison avec le club lyonnais.

« L’Olympique Lyonnais Féminin est très fier d’annoncer la prolongation du contrat de sa capitaine emblématique, Wendie Renard, pour une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2027. À l'aube de cette nouvelle saison 2024/2025, la joueuse la plus capée de l'histoire de l'OL Féminin, a choisi de prolonger son engagement avec son club formateur. Avec un total de 477 matchs toutes compétitions confondues, Wendie Renard impressionne par la régularité de ses performances et s’inscrit à chaque match un peu plus dans l’histoire du football français et européen », précise l’Olympique Lyonnais dans un communiqué.

Rouge & Bleu sont mes couleurs... ❤️💙 pic.twitter.com/aRlu4AhLkZ — OL Féminin (@OLfeminin) September 2, 2024

Wendie Renard s'est évidemment réjouie de continuer l'aventure avec l'OL : « Je suis très heureuse de prolonger avec mon club de cœur. Je suis arrivée ici à 16 ans en provenance de la Martinique et j’en ai 34 aujourd’hui, alors forcément Lyon c’est devenu comme chez moi. J’ai toujours la volonté et l’ambition de continuer à gagner des titres avec l’OL Féminin, mes coéquipières et le staff. »