Virer Aulas de l'OL, ça coutera 75 millions d'euros à Textor

Par Mehdi Lunay

Depuis le fiasco de l'OL à Nantes, il semblerait qu'une odeur de changement rôde dans les bureaux de la direction. Bruno Cheyrou et même Jean-Michel Aulas se voient menacés par John Textor. Or, mettre dehors le président lyonnais risque de coûter cher à l'Américain.

John Textor est bien décidé à montrer qui est le patron à l'OL. L'Américain, propriétaire du club depuis fin 2022, rêvait de résultats sportifs bien meilleurs que ceux proposés par l'OL depuis plusieurs mois. Largué en championnat (9e), le club rhodanien s'est fait sortir sans gloire de la coupe de France par Nantes. Les Lyonnais ont probablement ainsi laissé passer leur dernière chance de jouer l'Europe la saison prochaine. Inacceptable pour John Textor, lequel s'est résolu à faire le ménage dans l'équipe dirigeante. A l'image de ce qui a été fait par Textor à Botafogo et au RWDM, personne n'est à l'abri dans les rangs lyonnais, pas même Jean-Michel Aulas, qui a un contrat de trois ans avec Lyon suite à la vente pour 800 millions d'euros d'OL Groupe.

Un départ d'Aulas coûtera 75 millions d'euros à Textor

Réclamé par de plus en plus de supporters, le départ du mythique président lyonnais est dans l'esprit de Textor. Cela lui permettrait de mettre fin, selon lui, aux errements actuels du club mais surtout de nommer les hommes qu'il veut aux postes clés : directeur sportif, responsable du recrutement notamment. Simple président exécutif de l'OL désormais, Jean-Michel Aulas n'a plus son destin en main malgré les trois années de contrat qu'il avait négociés à la revente du club. Toutefois, c'est mal connaître sa roublardise puisqu'il a aussi négocié des contreparties financières en cas de départ anticipé.

À Lyon, affrontement imminent entre Textor & Aulas en coulisses



L'épisode révèlera directement et clairement le vrai pouvoir de chacun



Car virer Aulas semble en réalité impossible vu son coût : Textor devrait lui verser 10M€ + lui racheter tous ses derniers titres OLG (~65M€) https://t.co/vq4uTGe8cB pic.twitter.com/4fIygyEX2r — Nash+ (@Nash_omf) April 7, 2023

Concrètement, si Textor décide d'écarter Aulas de la tête de l'OL, il devra lui verser une indemnité de 10 millions d'euros. Et, ce n'est pas tout. Dans le contrat signé par les deux hommes figure une promesse d'achat consentie par Eagle Football. En cas de désaccord d'un représentant de Holnest ou d'une cessation anticipée d'Aulas, la société Eagle de Textor devra racheter de suite les actions du président lyonnais dans l'OL. Des parts d'une valeur de 65 millions d'euros, soit un investissement de 75 millions d'euros pour lâcher Jean-Michel Aulas. Autant dire que cet argent manquera fortement au prochain mercato. De quoi donner un pouvoir plus important que prévu au sein de l'OL à Jean-Michel Aulas. Heureusement pour les supporters déprimés par cette nouvelle, il ne semble pas exister de clause semblable protégeant Bruno Cheyrou ou Vincent Ponsot.