OL : Salut nazi en pleine ville, des supporters de Lyon repérés !

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi, l'Olympique Lyonnais jouait à Bourgoin-Jallieu son premier match de préparation, lequel s'est soldé par une défaite face au Servette. Mais en marge de cette rencontre, un petit groupe de supporters de l'OL s'est fait remarquer de la pire des manières et en étant visiblement très fier de le faire. Via les réseaux sociaux, des photos ont circulé où l'on voit ce groupuscule posant dans une rue de la cité iséroise en faisant ouvertement un salut nazi, cela derrière une bannière Lyon Casuals. Tout cela avec également une banderole « anti-antifa » qui n'a pas besoin d'être traduite. Et cette petite bande s'est ensuite retrouvée dans les tribunes du stade, exhibant de nouveaux les deux drapeaux.

Le Dauphiné a identifié le quartier de Bourgoin-Jallieu où la photo a été prise, et le quotidien local a précisé que la police tentait d'identifier les personnes présentes sur cette photo, lesquelles avaient déjà été repérées dans le stade. Ce n'est hélas pas la première fois que le nom de l'Olympique Lyonnais est associé à ce genre de comportement écoeurant, on se souvient que l'an passé, à l'Etihad Stadium lors du match Man City-OL, un supporter rhodanien avait été vu à la télé en train de faire un salut nazi. En 2019, il y a donc chez les supporters lyonnais une petite minorité de jeunes gens nostalgiques et admiratifs de l'une des plus effroyables époques de l'histoire de l'humanité...