Veretout à l'OL, ce n'est qu'une question d'heures ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL pousse pour obtenir le transfert de Jordan Veretout. Malgré la fermeté de Marseille sur le plan financier, les choses se sont bien débloquées entre les différentes parties.

Après l'Américain Tanner Tessmann, l'OL devrait renforcer son entrejeu avec un autre ex de la Serie A Jordan Veretout. Mis sur la liste des transferts par l'OM, l'ancien joueur de l'AS Roma est ardemment convoité par les Gones. Veretout est tout aussi intéressé par ce transfert, étant séduit par le projet lyonnais. Ne reste qu'à convaincre l'OM sur le plan financier, notamment sur le montant de l'indemnité et sur le salaire du milieu français. Alors qu'il campait fermement sur ses positions, le club phocéen a lâché du lest selon Foot Mercato.

Le média indique que « des avancées significatives » ont eu lieu ce mardi entre les deux olympiques. L'OL va payer au moins 4 millions d'euros à son homologue marseillais, le tout associé à diverses primes de performances sportives. Les Lyonnais offriraient un contrat de deux ans à Veretout avec un salaire annuel autour d'1,8 million d'euros nets. Là encore, la rémunération du joueur devrait être gonflée via des primes. Il ne resterait que quelques détails à régler pour conclure le deal. L'OL a tout intérêt à accélérer car, comme le fait remarquer Foot Mercato, il ne reste plus que quelques heures à l'OL pour inscrire ses joueurs dans les listes pour la Ligue Europa. Jordan Veretout y est attendu avec impatience par les dirigeants rhodaniens.