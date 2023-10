Vente OL ‍: John Textor y pense sérieusement ‍!

John Textor a du mal à voir son projet avec l'OL avancer. Au contraire, plusieurs mois après le rachat, les mauvaises nouvelles se multiplient également sur le plan financier. Au point de réellement envisager une vente ?

Les ennuis se multiplient pour John Textor depuis qu’il a racheté l’Olympique Lyonnais. La finalisation du dossier a déjà été très longue, ce qui n’incitait rien de bon selon les observateurs financiers. Les premiers mois de gouvernance de Jean-Michel Aulas ont été compliqués, et cela a débouché sur le départ précipité du dirigeant historique, dans une décision qui a beaucoup étonné. Depuis, entre le passage raté devant la DNCG qui a empêché l’OL de recruter à sa guise, les affaires extra-sportives avec des soupçons sur des transferts récents (Nuamah) ou passés (Tete) et encore des soucis avec la volonté d’un des partenaires de se désengager du projet financier monté par Eagle, la société de John Textor.

La raison de ce problème ? Un objectif qui n’aurait pas été atteint, notamment celui de l’introduction en bourse d’Eagle par le biais d’une SPAC. De quoi permettre à la société Iconic de se désengager selon les accords signés, et compliquer encore la mission de John Textor. A tel point que l’idée d’une revente du club, notamment parce que l’Arabie Saoudite a fait de l’OL un plan B en cas d’échec des discussions avec Frank McCourt pour racheter l’OM, n’est pas aussi impensable. C’est une version qui est même entendue du côté de la presse brésilienne, où certains comptes qui suivent de près Botafogo et l’ère John Textor affirment que l’homme d’affaire américain sera à l’écoute si on lui propose une porte de sortie intéressante à ce « cauchemar » qu’est devenu l’OL.

According to recent reports, a Saudi fund wants to purchase Lyon from John Textor. Also earlier today, it was reported that one of the minority share holders wants to sell his part as well. Seems like it might be Textor’s way out of this nightmare that’s been the management of… pic.twitter.com/JabxgbKl42