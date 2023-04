Une vente à 50 millions, Textor fait le ménage

Dans : OL.

John Textor était à Lyon ces derniers jours, et le propriétaire américain de l'OL n'entend pas perdre son temps, quitte à prendre quelques décisions radicales et mettre Jean-Michel Aulas sous pression.

Présent à Lyon ce week-end et lundi, John Textor était là pour assister au choc entre l’OL et l’OM, mais aussi pour la journée du lendemain qui lui a permis de faire un gros point sur la situation au sein du club qu’il vient de racheter. Un conseil d’administration géant de deux heures, réunissant toute l’équipe d’Eagle qui a pris possession d’OL Groupe, a ainsi eu lieu pour discuter de l’avenir du club rhodanien. La principale décision de cette réunion aura été la confirmation de l’ouverture d’une OPA prévue au moment du rachat, c’est à dire le rachat des actions publiques, qui représentent 12 % des parts du club. Cela se fera au prix de 3 euros l’unité, soit le montant payé à Pathé et IDG qui se sont désengagés lors du rachat. Les petits actionnaires auront ainsi deux mois pour vendre leur part, ou bien les conserver si c’est leur souhait.

Autre changement majeur, la vente de la franchise OL Reign, récemment rachetée par le club pour avoir ainsi une filalie dans le championnat américain, mais qui sera cédée pour faire rentrer 50 millions d’euros dans les caisses. En 2019, l'OL avait racheté la franchise de Seattle pour 3,1 millions d'euros... Mais au sujet de l’équipe masculine de Lyon, ce qui intéresse forcément les suiveurs du club, Jean-Michel Aulas en est en tout cas quitte pour un coup de pression à l’américaine. C’est ce qu’a bien fait comprendre John Textor, qui a parlé de titre de champion de France et de retrouver la gloire passée, réitérant sa demande de performances bien plus élevées au sein du club lyonnais.

Aulas veut du changement, et vite

« Jean-Michel (Aulas) manage ses équipes. Moi je suis là pour pousser et pour poser des questions. Il nous faut les meilleurs, sur et en dehors du terrain. On ne peut pas faire toujours la même chose et espérer des résultats différents. Il va falloir changer des choses », a notamment confié l’Américain à Prime Vidéo, histoire de faire comprendre qu’il aurait son mot à dire sur la gestion du club, qui ne convient pas à grand monde actuellement. Sur le plan pratique, les changements voulus par John Textor sont clairs, avec la volonté de remodeler le secteur sportif avec la nomination d’un directeur technique responsable de tout le domaine sportif, et un recruteur en chef qui serait uniquement là pour s’occuper du mercato. Le cas de Bruno Cheyrou, soutenu fermement par Jean-Michel Aulas mais dont le maintien ne tient plus qu’à un fil sera le nerf de la guerre, tant il pourra permettre de savoir qui à l’OL a le dernier mot en matière de décisions.