Une spécialité unique, l’OL recrute un drôle de gardien

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Pour mettre son titulaire Anthony Lopes en concurrence, l’Olympique Lyonnais s’apprête à recruter le gardien de Botafogo Lucas Perri. Le Brésilien, récemment appelé en Seleção, est surtout connu pour son style atypique, avec des relances peu académiques.

Dans son communiqué publié après la défaite à Reims (2-0) le 1er octobre dernier, John Textor avait promis un recrutement à la hauteur de ses ambitions. Le président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais a en effet commencé à travailler sur le mercato hivernal, deux recrues étant déjà annoncées.

Un géant atypique arrive à Lyon

Cette semaine, le média brésilien UOL affirmait que le club rhodanien et Botafogo, également dirigé par l’homme d’affaires américain, finalisaient les transferts du défenseur central Adryelson et du gardien Lucas Perri pour 20 millions d’euros (bonus compris) au total. Un deal plutôt surprenant, surtout en ce qui concerne le deuxième joueur cité. On peut comprendre le souhait de mettre le titulaire Anthony Lopes en concurrence, d’autant que la question de son avenir se posera à nouveau l’été prochain, à un an de la fin de son contrat.

Mais l’Olympique Lyonnais va apparemment miser sur un gardien assez peu expérimenté. Malgré ses 25 ans, Lucas Perri a seulement gagné sa place de titulaire en D1 brésilienne l’année dernière. Et si le portier de Botafogo fait parler de lui, c’est surtout pour son style atypique, avec des relances peu académiques. Lors d’un match contre l’Atlético Mineiro (victoire 0-2) en novembre dernier, le Brésilien était entré en jeu et s’était distingué en relançant du poing jusqu’au milieu de terrain !

Após zerar o mundo do futebol, o Lucas Perri resolveu começar a jogar vôlei! 🏐 #Brasileirão2023 pic.twitter.com/R4Ch6O4H2X — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 16, 2023

Depuis, Lucas Perri a fait de ce geste sa spécialité. Bien sûr, si ce grand portier (1,97m) a reçu sa première convocation en Seleção le mois dernier, ce n’est pas seulement pour sa force dans les bras. Le dernier rempart de Botafogo est également connu pour son efficacité sur penalty et son fort caractère. Plus inquiétant, Lucas Perri traîne aussi la réputation d’un gardien capable de perdre sa concentration pendant les matchs.