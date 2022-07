Une promesse de l’OL a convaincu Tagliafico

Longtemps hésitant, l’Argentin Nicolas Tagliafico a fini par accepter la proposition de l’Olympique Lyonnais. Le latéral gauche de l’Ajax Amsterdam s’est laissé séduire par le club rhodanien qui lui a promis un statut confortable avant la Coupe du monde 2022.

Tout devrait être bouclé ce vendredi. Attendu à Lyon dans la journée, Nicolas Tagliafico a prévu de passer sa visite médicale avant sa signature à l’Olympique Lyonnais. Le latéral gauche de l'Ajax Amsterdam, qui fera l’objet d’un transfert estimé à 4 millions d’euros, va s’engager avec les Gones pour trois ans. Puis repartira aux Pays-Bas où ses futurs coéquipiers effectuent leur stage de préparation. La fin d’un long feuilleton pour le club rhodanien qui s’était pourtant rapidement entendu avec l’Ajax Amsterdam pour l’indemnité de transfert.

Nicolás Tagliafico joins Olympique Lyon, done deal and here we go! 🚨🔴🔵 #OL



▫️ Contract until June 2025.



▫️ Net salary around €2.5m plus add-ons to €3m per season.



▫️ €4m fee to Ajax, medical on Friday in Lyon.



