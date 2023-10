Une nouvelle affaire à l'OL, ça ne s'arrête plus ‍!

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Déjà en proie à des problèmes financiers et sportifs, l'Olympique Lyonnais doit désormais gérer des affaires judiciaires. Si le transfert d'Ernest Nuamah va être surveillé par la FIFA, c'est également le cas de celui de Tetê.

Prêté au milieu de la saison 2021/2022 par le Chakhtar Donetsk à l'OL, en raison de la guerre en Ukraine, Tetê s'est rapidement imposé comme un vrai bon joueur du championnat français. Le Brésilien a disputé deux demi-saisons à Lyon, pour un total de 30 matchs disputés et un bilan de 8 buts inscrits ainsi que 9 passes décisives délivrées. Un passage honorable dans un OL déjà en crise à cette époque. Toutefois, durant le mercato hivernal 2023, Tetê va être prêté à Leicester City. Un prêt peu concluant puisque le club va connaître une relégation mais surtout car selon Sergei Palki, ce prêt était illégal. En effet, le directeur général du Chakhtar Donetsk affirme que l'ailier était toujours sous contrat avec le club ukrainien mais que c'est pourtant Lyon qui a organisé ce prêt, touchant même 1 million d'euros. Le Chakhtar a annoncé porter plainte auprès de la FIFA contre le joueur et l'OL.

Chakhtar porte plainte contre l'OL à cause d'un prêt

« Lorsque Tetê a quitté notre club la première fois en vertu de l'annexe 7, il a rejoint l'Olympique Lyonnais qui l'a ensuite prêté à Leicester pour 1 million d'euros. Ils ont abusé de l'annexe 7 parce qu'ils ne peuvent pas vendre un joueur qui nous appartenait. Il semble qu'ils se soient enrichis injustement aux dépens de notre club. Nous avons déposé une plainte auprès de la FIFA pour obtenir la restitution de cet argent. Conformément à l'annexe 7, le joueur doit nous envoyer une lettre officielle avant le 1er juillet pour suspendre son contrat. Tetê n'a pas envoyé cette lettre. Maintenant, Tetê et Galatasaray sont tous les deux responsables de cette résiliation de contrat » a déclaré Sergei Palki dans une interview pour ESPN. La FIFA va donc attentivement éplucher ce dossier qui met une nouvelle fois en cause l'OL mais aussi Tetê et désormais Galatasaray, le nouveau club du joueur de 23 ans. Un énième coup de massue pour les Gones, dont l'avenir est toujours aussi sombre et incertain.