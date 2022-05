Une dernière danse de Benzema à l'OL, c'est mort

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Beaucoup de supporters lyonnais rêvent d'un retour de Karim Benzema à l'OL en fin de carrière. Mais, cette perspective a pris du plomb dans l'aile après les dernières déclarations de KB9 en Espagne.

C'est un vieux serpent de mer du côté de l'OL : le retour de Karim Benzema au bercail. Le natif de Lyon a grandi à Bron, a été formé par le club lyonnais où il a fait ses premières armes entre 2005 et 2009. Des débuts fracassants qui lui ont valu un transfert logique au Real Madrid où il évolue depuis près de 13 années. Mais, ces dernières années alors que le joueur est âgé de 34 ans, les rumeurs et les rêves des supporters lyonnais évoquaient une possible fin de carrière de KB9 à l'OL. Si financièrement l'opération paraît impossible, les intentions de l'attaquant madrilène n'étaient pas claires. En fin de contrat en juin 2023 avec le Real Madrid, le joueur peut se dire que le club merengue réfléchisse déjà à son remplaçant.

Benzema veut finir sa carrière à Madrid

Mais, la vérité des derniers mois est sans équivoque. Benzema marche sur l'eau avec le Real Madrid, emmenant notamment les siens au titre de champion d'Espagne et en finale de la Ligue des champions avec ses 44 buts en 45 matches. De plus, Kylian Mbappé ne viendra finalement pas au Real, laissant Benzema rester le patron de l'attaque madrilène. KB9 est au sommet de son art à Madrid dans un club et une ville qu'il aime et qu'il n'est pas prêt de quitter malgré les envies des supporters de l'OL.

🎙| Karim Benzema: "If I'll retire in Madrid? Yes or yes." @elchiringuitotv — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 24, 2022

Interrogé dans l'émission El Chiringuito sur la possibilité qu'il finisse sa carrière à Madrid, il a été franc. « C'est une question à laquelle je vais répondre : oui, ou... oui. Je ne vois aucun autre club qui peut me donner ce que j'ai ici, à Madrid. Tu peux regarder tous les autres clubs, mais Madrid, c'est Madrid. […] Je ne sais pas encore quand je vais prolonger. J'ai encore un an de contrat, je m'amuse, et on verra. Mais là, je suis à Madrid », a prévenu Karim Benzema. Dans l'opération de rapatriement de ses anciens joueurs, l'OL, qui vise aussi Alexandre Lacazette, peut déjà barrer le nom de Karim Benzema de sa liste.