Une amie de John Textor sort son portefeuille, l’OL est sauvé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

En petite forme sportivement, l'OL est surtout en danger sur le plan économique avec de grosses menaces de la part des instances. John Textor peut compter sur ses soutiens pour faire rentrer l'argent.

L’Olympique Lyonnais, sous le coup d’une rétrogradation en Ligue 2 pour des raisons financières, s’active pour montrer patte blanche en fin de saison. Cela passe par des ventes au mercato, et 62 millions d’euros ont déjà été engrangés grâce à Orban, Caqueret, Luiz Henrique et Jeffinho tandis que la masse salariale a aussi été allégée avec le départ de Zaha aux Etats-Unis. Eagle a communiqué vendredi soir sur une rentrée d’argent de 145 millions d’euros, cela afin de convaincre la DNCG que l’OL avait bien des revenus et de la trésorerie en vue de tenir sur les prochaines années. Mais sur les comptes de la saison précédente, c’est une somme colossale de 175 millions d’euros qu’il faudra faire rentrer pour éviter d’alimenter le déficit a récemment dévoilé L’Equipe.

Michèle Kang, une milliardaire bienvenue

Pour faire grimper ces rentrées d’argent, il est question selon Le Progrès d’un apport de liquidité de la part des membres du conseil d’administration, dont John Textor, sur un montant de 83 millions d’euros tout de même. Il reste à savoir si c’est lié à l’éventuelle entrée en Bourse de la holding Eagle, à la vente des parts dans Crystal Palace ou bien un apport en cash sans justificatif extérieur. A cela s’ajoute une autre arrivée d’argent frais, avec 21,3 millions d’euros versées par Michèle Kang. Cette femme d’affaire américaine est très proche de John Textor, et l’a déjà suivi sur quelques projets, et elle a bien évidemment récemment racheté la structure de l’OL féminin à son compatriote. Désormais, elle vient de verser plus de 20 ME pour s’offrir le bail de l’académie à Meyzieu, pour en théorie y construire le fameux stade de l’équipe féminine lyonnaise, même si rien ne garantit qu’elle en aura l’autorisation. Dans le cas contraire, ce sera un pole féminin au complet. En tout cas, Michèle Kang, qui a fait fortune dans la technologie médicale, n’a pas hésité à mettre la main à la poche et va apporter une nouvelle manne financière bienvenue à l’OL à l’heure où le club rhodanien essaye de multiplier ses recettes.