Son OL-ASSE a débuté, il vise l’exploit

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Parti de Londres ce mercredi, Ilyas, supporter de l’Olympique Lyonnais, s’est lancé un incroyable défi. Cet ingénieur de 25 ans compte marcher jusqu’à Décines pour assister au derby contre l’AS Saint-Etienne le dimanche 10 novembre.

Par amour pour l’Olympique Lyonnais, mais aussi pour la bonne cause, Ilyas relève un sacré défi. Ce mercredi, cet habitant de Londres a quitté la capitale anglaise à midi pour « le challenge de (sa) vie ». Ce fan des Gones a prévu de marcher jusqu’au Groupama Stadium, soit plus de 900 kilomètres, en espérant arriver à temps pour le derby contre l’AS Saint-Etienne le dimanche 10 novembre.

Salut tout le monde!



Le 1er novembre prochain - dans exactement 3 mois, je me lancerai dans un défi solo… marcher de chez moi à Londres jusqu’à LYON (943km)



Le but: le faire en 216h / 9j pour y arriver avant le coup d’envoi du DERBY OL / ASSE



Et c’est pour une superbe cause👇🏽 pic.twitter.com/bHswwyhyXE — ilyas 🇵🇸 (@ilyas2v0) August 1, 2024

« Je me suis entraîné à Londres en effectuant de longues marches, a expliqué Ilyas à 20 Minutes. L’objectif est de faire entre 60 et 70 kilomètres par jour, ce qui équivaut à peu près à 12 heures de marche quotidienne pendant 12 jours. Evidemment, pour traverser la Manche, je prends le ferry. (…) J’aimerais arriver deux ou trois heures avant le coup d’envoi. »

Mais pourquoi s’infliger un tel parcours ? Au-delà de sa passion pour l’Olympique Lyonnais, cet ingénieur en informatique aime les défis et souhaite récolter des fonds pour une association. « J’aime bien les aventures et voyager, a-t-il confié. J’ai vu des gens qui se lançaient dans ce genre de défi pour parcourir l’Europe à vélo ou autre. Je me suis dit "pourquoi pas moi ?". Et pour que ça ait encore plus de sens, j’ai décidé de récolter des fonds pour une association qui vient en aide aux orphelins. »

Pour l'image du foot

Au passage, le natif de Vaulx-en-Velin y voit l’opportunité de redorer l’image du football. « En ce moment, on parle beaucoup des tensions entre supporters, des affrontements, et c’est vraiment dommage. Quand j’ai parlé de mon projet sur X, il y a trois mois, j’ai reçu tellement d’encouragements, notamment de la part de Marseillais ou de Stéphanois. C’est donc le message que j’ai envie de faire passer : le foot, ça peut, et ça doit surtout réunir les gens », a réclamé Ilyas, que le club rhodanien pourrait récompenser avec une victoire face au rival.