OL ‍: Mikautadze lance un message clair à Lacazette

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a été tenu en échec ce dimanche par Auxerre au Groupama Stadium. Georges Mikautadze a néanmoins débloqué son compteur avec les Gones, en marquant un doublé.

Les hommes de Pierre Sage ont calé ce dimanche en Ligue 1 face à Auxerre. Un match nul sur le score de 2 buts partout qui ne fait pas les affaires de l'OL. L'entraîneur rhodanien avait décidé de faire tourner son effectif face aux Bourguignons. Au coup d'envoi, Georges Mikautadze était aligné. Le Géorgien a fait parler la poudre en plantant un doublé, lui qui n'avait pas trouvé jusque-là le chemin des filets avec sa nouvelle équipe. S'il est heureux de sa prestation, plus que le score final, il était néanmoins amer de ne pas avoir été aligné avec Alexandre Lacazette. Car dans son esprit, l'ancien du FC Metz est venu évoluer à l'OL pour être un duo avec le Général.

Mikautadze encore frustré

A l'issue de la rencontre, l'international géorgien avoue qu'il souhaite plus que tout pouvoir évoluer avec Alexandre Lacazette : « Il faut garder la tête froide, je ne me suis pas mis de pression. Ça fait du bien parce qu’on aime bien marquer des buts, nous les attaquants. Il faut garder la tête froide et le tirer pour le marquer. J’ai choisi le milieu, c’était la meilleure solution. Ça fait plaisir quand tu en marques déjà un, puis deux, c’est encore mieux. Je suis content, même si le résultat gâche un peu. (...) J’espère que ça va pouvoir se voir. Je suis venu pour ça aussi, pour jouer à ses côtés (Ndlr : avec Lacazette). Il m’a félicité d’avoir marqué ces deux buts. Il m’avait dit avant le match que j’allais marquer, donc ça me fait plaisir et j’espère qu’on pourra évoluer ensemble pour marquer beaucoup de buts ». Lors de la prochaine rencontre des Gones, Mikautadze espérera sans doute être encore aligné, surtout pour jouer à Lille, équipe en forme du moment.