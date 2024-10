OL ‍: Les Lyonnais barrés par Halloween, l’explication effrayante

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Attendu à Lille dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne pourra pas s’appuyer sur le soutien de ses supporters vendredi. Les fans rhodaniens ont tardivement appris l’interdiction de déplacement décidée par le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, notamment à cause de la fête d’Halloween.

Pour l’Olympique Lyonnais, la défaite à domicile contre Besiktas (0-1) jeudi en Ligue Europa n’était pas qu’un simple accident. Trois jours plus tard, les Gones ont concédé le match nul contre l’AJ Auxerre (2-2) en Ligue 1. Le club rhodanien manque une belle opportunité de recoller aux équipes de tête, et notamment au quatrième Lille, son prochain adversaire en très grande forme. Malgré un calendrier infernal, les Dogues enchaînent les bons résultats. L’exploit face au Real Madrid (1-0) en Ligue des Champions a notamment été suivi par un nul à Monaco (0-0), puis par des succès contre l’Atlético Madrid (1-3) et dans le derby à Lens (0-2) samedi.

Les hommes de Pierre Sage iront donc défier une formation en pleine confiance, le tout sans le soutien de leurs supporters. Un arrêté ministériel a en effet été publié dimanche. Cinq jours avant la rencontre, les fans de l’Olympique Lyonnais ont appris leur interdiction de déplacement à Lille. Au-delà de la décision, c’est surtout le timing qui interpelle dans la mesure où de nombreux supporters ont déjà tout prévu pour se rendre au Stade Pierre-Mauroy. Le 17 octobre dernier, la préfecture du Nord avait seulement interdit aux supporters lyonnais de circuler dans le centre-ville de Lille.

Les justifications du ministre

Une mesure insuffisante pour le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau qui a souligné l’antagonisme entre les suiveurs des deux équipes, la menace terroriste en France et les festivités programmées la semaine prochaine. « Les forces de l’ordre (…) seront particulièrement mobilisées afin de sécuriser les fêtes religieuses de la Toussaint ainsi que les nombreuses festivités prévues dans le cadre d'Halloween, particulièrement l'évènement 'Madame Loyal' organisé au Grand Palais de Lille, lequel regroupera huit-mille personnes », justifie l’arrêté frustrant pour les Lyonnais.