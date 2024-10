L'OL craint un nouveau coup tordu à la Barcola

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais le sait, ses meilleurs jeunes sont suivis de près par différents clubs. Et c'est le cas d'Enzo Molebe. Un détail inquiète l'OL.

Agé d'à peine 17 ans, Enzo Molebe est l'une des valeurs montantes du club de John Textor, et si le natif de Décines a déjà connu les sélections tricolores avec les jeunes, cela ne doit rien au hasard. Ayant intégré cette saison le groupe de Pierre Sage, l'attaquant a tout d'un futur grand, et visiblement les agents ne s'y trompent pas. Car Le Parisien affirme qu'Enzo Molebe vient de rejoindre l'agence dirigée par Jorge Mendes, celui même qui a été pendant très longtemps le représentant de Cristiano Ronaldo. Le super-agent portugais intègre de plus en plus de jeunes joueurs français dans son catalogue, et c'est encore le cas avec l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Et du côté du Groupama Stadium, cette nouvelle suscite quelques inquiétudes, car on sait que Jorge Mendes ne fait aucun sentiment.

L'OL a un contrat jusqu'en 2027 quand même

Qu'Enzo Molebe soit né à quelques kilomètres du stade lyonnais ou pas, l'agent portugais n'aura aucun scrupule à vite le faire partir de l'OL s'il estime que c'est bon pour sa carrière, et ses affaires. L'Olympique Lyonnais a tout de même un atout, à savoir que Molebe a signé son premier contrat professionnel en juin dernier, et qu'il est désormais lié avec son club formateur jusqu'en juin 2027. Cependant, comme le rappelle le site Olympique et Lyonnais, Jorge Mendes avait également fait signer Bradley Barcola quelques mois seulement avant que ce dernier ne signe au Paris Saint-Germain et que sa carrière devienne impressionnante. Nul doute que John Textor aura un oeil là-dessus, sachant tout de même que c'est bien le propriétaire américain qui avait accepté de vendre Barcola au PSG, ayant besoin de beaucoup d'argent pour boucler son budget.