Ce coup de génie de Pierre Sage va sauver l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Pierre Sage a été vivement critiqué par les fans et observateurs de l'OL après le match nul contre Auxerre ce dimanche. Mais l'entraineur des Gones peut néanmoins compter sur le soutien de Bryan Bergougnoux.

L'OL n'a pu faire mieux que match nul face à Auxerre dimanche en Ligue 1. Un match nul dommageable pour les ambitions du club en championnat. La route est encore longue mais chaque point perdu cette saison pourrait être préjudiciable au moment de faire les comptes. Contre les Bourguignons, Pierre Sage avait décidé de faire tourner son équipe après un match de Ligue Europa face à Besiktas. Mais l'entraîneur rhodanien n'aura pas réussi son coup tactique. Les absences de Rayan Cherki, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette n'ont pas été bénéfiques pour ses troupes. Si les critiques pleuvent sur le te technicien lyonnais, Bryan Bergougnoux va, lui, dans son sens et a compris ce turnover.

Pierre Sage dans le vrai ?

Lors de quelques mots échangés dans Le Progrès, l'ancien de l'OL a en effet indiqué : « Ces nombreux changements avaient un sens, car il faut concerner tout son effectif le plus longtemps possible. Ce serait moins logique d’en faire autant sur une deuxième partie de saison, mais là, on est encore au début des compétitions. Pour maintenir l’ambiance et la solidarité du vestiaire, c’est ce qu’il faut faire, et les semaines à trois matches le permettent. Les effets ne se voient pas dans l’immédiat, mais dans quelques semaines, les clubs qui auront le plus forcé avec la même équipe, connaîtront une baisse de régime. En procédant ainsi, l’OL se garantit une certaine fraîcheur, et cela paiera plus tard ». C'est tout ce que souhaitent les fans et observateurs lyonnais, eux qui espèrent que le club parviendra à accrocher une place en Ligue des champions en fin de saison. Dès ce vendredi soir, l'OL aura un gros choc à gérer avec un déplacement à Lille, qui plus est sans ses supporters interdits de déplacement dans le Nord.