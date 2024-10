L'OL loin du podium, il fait une prédiction inquiétante

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est retombé dans certains de ses travers ce dimanche en Ligue 1 face à Auxerre. Pas mal d'observateurs commencent à être inquiets pour les ambitions rhodaniennes.

L'été dernier sur le marché des transferts, l'OL avait mis les moyens pour se renforcer. Avant le début de cette nouvelle saison de Ligue 1, les fans et observateurs du club rhodanien étaient donc plutôt confiants pour les hommes de Pierre Sage. Mais force est de constater que le compte n'y est pas après 9 journées disputées en championnat. Contre Auxerre ce dimanche au Groupama Stadium, l'OL n'a pas réussi à faire la différence pour prendre les 3 points. Un match nul dommageable et préjudiciable pour des Gones qui pourraient revoir leurs ambitions de podium à la baisse. Ce n'est pas Edward Jay qui dira le contraire.

Des objectifs revus à la baisse à l'OL ?

Sur le plateau de BFM Lyon, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. Et il n'est pas très optimiste pour les Gones : « Pour l'instant, ça ressemble à quelque chose où il va falloir casser le plafond de verre. Est-ce qu'on va être capable de le faire du côté de l'OL ? Je pense que ça va être difficile. Lyon pouvait être à un point du podium et à quatre de Monaco. Il y avait une belle opération à faire et puis finalement, tu restes en embuscade. Faut pas répéter ces choses plusieurs fois. On sent que pour le podium, ça va être difficile. Quatrième ? Cinquième ? On sent peut-être que la septième place pourrait être sa place finale ». Un classement, qui, s'il se produisait en fin de saison, serait assurément une déception, mais surtout un cataclysme économique après les investissements faits l'été dernier et le manque à gagner d'une non-qualification en Ligue des champions. Mais on n'en est pas encore là.