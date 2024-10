OL ‍: Un Lyonnais au placard, Gasset flaire le bon coup

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré sa première apparition de la saison au Havre (victoire 0-4) le 20 octobre dernier, le Lyonnais Warmed Omari reste loin dans la hiérarchie établie par l’entraîneur Pierre Sage. La situation du défenseur central n’a pas échappé à Montpellier qui tente d’obtenir le prêt de l’ancien Rennais.

Grâce à la Ligue Europa et à l’enchaînement des matchs, Pierre Sage peut se permettre d’effectuer des rotations régulières. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais souhaite impliquer un maximum de joueurs. Et pourtant, cette méthode ne profite pas à tout le monde au sein de l’effectif des Gones. Arrivé en prêt cet été, Warmed Omari ne compte qu’une petite apparition, soit un total de sept minutes jouées au Havre le 20 octobre dernier. On peut facilement deviner la frustration du défenseur central à qui Pierre Sage demande de retrouver son niveau aperçu en équipe de France Espoirs.

Sans rythme, le joueur prêté avec option d’achat (10 millions d’euros) par le Stade Rennais aura du mal à relever le défi. Sa progression passera peut-être par un nouveau départ, d’où l’initiative de Montpellier. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1, qui a annoncé la signature du défenseur central Nikola Maksimovic ce jeudi, a aussi entamé des discussions avec l’Olympique Lyonnais pour récupérer le prêt de Warmed Omari. Apparemment, le club rhodanien ne semble pas fermer la porte.

Le prêt interrompu cet hiver ?

Reste à savoir si Montpellier reviendra à la charge après l’arrivée de l’international serbe. L’insider ajoute que le MHSC prévoit de renforcer à nouveau sa charnière centrale pendant le prochain mercato hivernal. Si la situation de Warmed Omari n'évolue pas d’ici là, toutes les parties concernées pourraient se montrer favorables à l’interruption du prêt à Lyon. D’autant qu’à Montpellier, l’international comorien de 24 ans aurait beaucoup moins de mal à s’imposer sous les ordres de Jean-Louis Gasset.